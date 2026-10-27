Aeroméxico reanudará vuelos directos entre Ciudad de México y Saltillo en marzo de 2027 (Yerania Rolón Rolón)

Aeroméxico reanudará sus vuelos directos entre la Ciudad de México y Saltillo, Coahuila, a partir del 18 de marzo de 2027, con dos frecuencias diarias desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe.

La compañía informó que el regreso de esta ruta busca fortalecer su conectividad nacional y ampliar las opciones de traslado para los pasajeros que viajan entre ambas ciudades, con horarios que ofrecen mayor flexibilidad durante el día.

Los vuelos serán operados con aeronaves Embraer 190, con capacidad para 99 pasajeros, incluidos 11 asientos en Clase Premier.

Dos vuelos diarios por sentido

De acuerdo con el itinerario anunciado, los vuelos de la Ciudad de México a Saltillo saldrán diariamente a las 08:10 y a las 15:10 horas, con llegadas programadas a las 10:00 y 17:00 horas, respectivamente.

En sentido contrario, las salidas desde Saltillo están previstas a las 10:35 y 17:35 horas, con llegadas a la capital del país a las 12:20 y 19:20 horas.

Los vuelos de ida estarán identificados con los números AM2310 y AM2312, mientras que los de regreso serán AM2311 y AM2313.

Aeroméxico regresa a Saltillo tras ocho años

La reanudación de la ruta marcará el regreso de Aeroméxico a Saltillo desde 2019. Con esta operación, la aerolínea ampliará su presencia en Coahuila, donde actualmente mantiene vuelos directos entre la Ciudad de México y Torreón.

La empresa estima alcanzar una oferta superior a los 5 mil asientos semanales en cada dirección entre Coahuila y la capital del país, con lo que busca atender la demanda de pasajeros entre ambas regiones.

La nueva conexión permitirá recuperar el servicio directo entre Saltillo y la Ciudad de México y ampliar las alternativas de transporte aéreo para quienes viajan por motivos laborales, comerciales o personales.

El inicio de operaciones está programado para el 18 de marzo de 2027.