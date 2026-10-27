Entrega Manolo Jiménez créditos y estímulos por 20 millones de pesos a emprendedores

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, entregó créditos y estímulos económicos a jóvenes y mujeres emprendedoras, con una bolsa de 20 millones de pesos destinada a fortalecer negocios, impulsar nuevos proyectos y promover la inclusión financiera en la entidad.

Durante el evento, acompañado por Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, el mandatario destacó que estos apoyos buscan impulsar la economía local y brindar oportunidades a las personas que desean iniciar o hacer crecer sus negocios.

Jiménez Salinas señaló que su administración mantiene programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida de las familias coahuilenses, mediante acciones relacionadas con el desarrollo económico, la seguridad, la educación, la salud, la infraestructura y los programas sociales.

Asimismo, informó que durante su gobierno se han concretado 222 inversiones provenientes de 19 países, las cuales representan cerca de 200 mil millones de pesos y la generación de 85 mil nuevos empleos.Sobre los apoyos para emprendedores, explicó que su administración destina alrededor de 10 millones de pesos para subsidiar los intereses de los créditos, con la finalidad de facilitar el acceso al financiamiento y apoyar a quienes buscan desarrollar una actividad económica.

Por su parte, Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, explicó que el programa de microcréditos está dirigido a personas que ya cuentan con un negocio y necesitan recursos para fortalecerlo, ampliar sus operaciones o consolidarlo.

Detalló que pueden participar mujeres mayores de 18 años y hombres de entre 18 y 35 años, siempre que sean residentes de Coahuila. Para este esquema, el Gobierno estatal destina hasta 10 millones de pesos para cubrir los intereses, mientras que la Unión de Crédito Valora aporta los recursos para financiar los negocios y cubre los gastos administrativos. El funcionario también explicó que el programa de estímulos económicos busca respaldar a personas que tienen una idea de negocio y necesitan recursos para comenzar a desarrollarla.

De acuerdo con las cifras presentadas durante el evento, hasta el momento se han aprobado apoyos para 492 personas de distintas regiones de Coahuila. De ellas, 437 son mujeres y 55 hombres, lo que refleja una mayor participación femenina entre las personas beneficiarias.

Entre los apoyos entregados destaca la aprobación de 100 estímulos para el municipio de Sierra Mojada, particularmente para habitantes de la comunidad de Hércules. El programa busca ofrecer alternativas de financiamiento para que los emprendedores puedan poner en marcha sus proyectos, generar ingresos y contribuir a la economía de sus comunidades.

Al evento también asistieron representantes del Congreso estatal, autoridades de la Secretaría de las Mujeres, integrantes del Instituto Coahuilense de la Juventud y directivos de la Unión de Crédito Valora, entre otros funcionarios.

Con estos programas, el Gobierno de Coahuila busca facilitar el acceso a recursos económicos para jóvenes y mujeres, fortalecer los pequeños negocios y promover nuevas oportunidades de desarrollo en las diferentes regiones del estado.