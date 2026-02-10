Encabeza Mara Lezama reapertura de Muyil, que renace como corazón vivo de la herencia maya en Sian Ka’an

La reapertura de la zona arqueológica de Muyil, en el corazón de la reserva ecológica de Sian Ka´an, representa un acto de justicia social, de prosperidad compartida, pero también de responsabilidad y profundo amor por nuestras raíces, expresó la gobernadora Mara Lezama Espinosa durante el evento protocolario.

La gobernadora de Quintana Roo y el secretario técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), José Luis Perea González, encabezaron la reapertura de Muyil después de una serie de trabajos de rescate, restauración y acondicionamiento de espacios para el turista y el visitante, como lo es la nueva Unidad de Servicios, sala de inducción, oficinas administrativas, áreas de exhibición y comercialización de artesanías y alimentos.

Además, cuenta con un local de información sobre los servicios del Tren Maya, de embarcaciones de las cooperativas. Un campamento para arqueólogos, nuevos senderos y mejoramiento de los existentes, señalética en áreas de descanso para visitantes y nuevas techumbres para la producción de los monumentos.

“Reabrir Muyil, esta zona arqueológica, es un acto de memoria, de identidad, pero también de justicia social. Por eso me da gusto que estén aquí las cooperativas, porque significa prosperidad compartida, para la gente de la comunidad, de Felipe Carrillo Puerto, que fueron espectadores pasivos del éxito turístico y que hoy son los protagonistas principales”, explicó la gobernadora Mara Lezama.

Destacó que la cercanía con el aeropuerto internacional “Felipe Carrillo Puerto”, los servicios del Tren Maya, representa mayor turismo, más visitantes y, por tanto, mayor prosperidad compartida.

Por su parte, el secretario técnico del INAH, José Luis Perea González, destacó que la vitalidad de Muyil es estratégica, pues fue un puerto interior articulado por canales navegables que conectaban la laguna con el Caribe durante siglos. Fue un lugar de intercambio material y simbólico, bienes de intercambio, pero también de calendarios, relatos, conocimientos astronómicos y concepciones de equilibrio entre la civilización maya y la naturaleza.

Afirmó que hoy esa memoria no está muerta, vive en la lengua, en los saberes agrícolas, en la organización comunitaria y en las prácticas rituales de los pueblos mayas contemporáneos. Por eso, aseguró Perea González, abrir Muyil no es mirar al pasado, es reconocer una continuidad histórica que nunca se ha interrumpido.

En esta ceremonia de reapertura, la gobernadora Mara Lezama y el secretario técnico del INAH destacaron la riqueza cultural e histórica de esta zona arqueológica que a partir de ahora se expone al mundo, con un turismo responsable y una convivencia social para su preservación y conservación.

La presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Mary Hernández, destacó la importancia de la participación de la comunidad en torno a la zona arqueológica, para que puedan recibir los beneficios de una actividad productiva que les permita mejorar su calidad de vida.

La zona arqueológica de Muyil se ubica a 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Tulum y de la estación del Tren maya, en la carretera Reforma Agraria-Puerto Juárez, en el kilómetro 200, dentro del ejido Chunyaxché, del municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Estuvieron en esta ceremonia de reapertura Verónica Lezama Espinosa, presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo; Margarito Molina Rendón, director del Centro INAH Quintana Roo; Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia; Enrique Alcalá Castañeda, responsable académico del proyecto de la Fuente Arqueológica de Muyil; Arsenio Chan González, comisario ejidal de Chunyaxché y anexos; Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo, y Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno.