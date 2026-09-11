Mariana Rodríguez: el redondeo se convirtió en 252 oportunidades de movilidad

La titular de AMAR a Nuevo León destacó que más de un millón de pesos reunidos mediante las aportaciones de clientes de OXXO permitirán apoyar a personas que necesitan mayor independencia y seguridad.

MONTERREY, Nuevo León.- Lo que para una persona puede representar apenas unos centavos al pagar una compra, para alguien más puede significar la posibilidad de volver a caminar con mayor seguridad, salir de casa o depender menos de otra persona.Así lo destacó Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León, durante la entrega de apoyos de movilidad obtenidos mediante el programa de redondeo “Ayudemos con el Corazón”, realizado en colaboración con OXXO y el DIF de Nuevo León.

La campaña logró reunir un millón 95 mil 202 pesos con 92 centavos, recursos que fueron destinados a la adquisición de aparatos de movilidad. En una primera etapa fueron entregados 252 apoyos, entre sillas de ruedas, andadores y bastones. En total, el programa contempla beneficiar a 469 personas. Durante el evento, Rodríguez Cantú resaltó que detrás de cada aparato existe una historia y una oportunidad para mejorar la vida cotidiana de una persona.

La funcionaria explicó que los recursos reunidos mediante el redondeo representan mucho más que una cantidad económica, pues se transformaron en herramientas que pueden brindar mayor independencia, seguridad y libertad a quienes las reciben “Esos centavos se convierten en 1 millón 95 mil 202.92 pesos para el DIF de Nuevo León”, señaló Rodríguez, al destacar el resultado de las aportaciones realizadas por los clientes.

Para la titular de AMAR a Nuevo León, una silla de ruedas no representa únicamente un aparato para trasladarse, sino la posibilidad de que una persona pueda salir de su casa. De igual manera, señaló que un andador puede permitir recuperar seguridad al caminar y un bastón puede ayudar a reducir la dependencia de otras personas. Entre las personas beneficiadas se encuentra Corina, quien recibió un andador con asiento, apoyo que le permitirá desplazarse con mayor seguridad y autonomía, de acuerdo con el testimonio difundido en el evento.

Rodríguez también reconoció la participación de OXXO y del DIF de Nuevo León en esta iniciativa y destacó que la colaboración entre ciudadanía, empresas y autoridades puede generar resultados para quienes requieren algún tipo de apoyo. La campaña funciona a través del programa “Cambio por Cambio”, mediante el cual los clientes de las tiendas participantes pueden aceptar el redondeo de sus compras. La suma de esas pequeñas aportaciones permitió alcanzar más de un millón de pesos para esta causa.

Durante el acto también se destacó que la unión entre el sector privado y las instituciones públicas permite ampliar el alcance de los apoyos sociales. El gobernador Samuel García agradeció la participación de OXXO y llamó a la ciudadanía a continuar diciendo sí al redondeo. Para Mariana Rodríguez, el resultado de esta campaña demuestra que una pequeña aportación puede convertirse en una ayuda importante para una familia.

Los 252 aparatos entregados representan, más allá de las cifras, nuevas posibilidades para las personas beneficiadas. Son herramientas que pueden facilitar sus actividades diarias y brindarles mayor autonomía. Así, el mensaje de Rodríguez se centró en el valor de esas pequeñas decisiones que, al sumarse, pueden convertirse en apoyos concretos. Lo que comienza con unos cuantos centavos en una caja terminó convertido en aparatos de movilidad y, para quienes los recibieron, en una oportunidad para moverse con mayor seguridad y libertad.