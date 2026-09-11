Oaxaca, cuna de la Transformación y el Humanismo: Salomón Jara

Oaxaca es la cuna de la Transformación y del Humanismo Mexicano, afirmó el gobernador Salomón Jara Cruz durante la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de su gira de rendición de cuentas “Honestidad y resultados”.

Ante miles de ciudadanos reunidos en el Auditorio Guelaguetza, Jara Cruz destacó el trabajo coordinado entre el Gobierno de México y la administración estatal, el cual, aseguró, ha permitido impulsar proyectos y programas en beneficio de las familias oaxaqueñas.

El gobernador dio la bienvenida a Sheinbaum Pardo y resaltó la importancia de que la presidenta regresara a Oaxaca, al que calificó como el “corazón cultural de México y cuna del Humanismo Mexicano”.

Durante su mensaje, Jara Cruz señaló que para Oaxaca y para el país se espera un 2027 con mayores beneficios sociales. Explicó que se contempla destinar más de un billón de pesos para atender a las 43 millones de personas que actualmente reciben alguno de los 18 programas prioritarios de Bienestar.

El mandatario estatal también destacó los resultados alcanzados en materia de seguridad. Afirmó que Oaxaca se encuentra entre las entidades más seguras del país y ocupa el quinto lugar nacional, situación que atribuyó a la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.

Jara Cruz aseguró que el trabajo conjunto con la Federación también ha permitido avanzar en proyectos de infraestructura considerados estratégicos para la entidad.

Entre ellos mencionó la modernización de la refinería, la ampliación de puertos y aeropuertos, la construcción y rehabilitación de caminos y carreteras, obras de infraestructura hidráulica, construcción de viviendas y el equipamiento de nuevos hospitales.

También destacó la consolidación del proyecto Ciudad Salud-Ñuu Tata, como parte de las acciones para mejorar los servicios que recibe la población.

Durante el encuentro, el gobernador habló además sobre el proceso de renovación constitucional que inició Oaxaca. Explicó que este trabajo parte del reconocimiento de los pueblos originarios como sujetos de derecho y busca construir un nuevo pacto social que tome en cuenta la diversidad cultural y la realidad de las comunidades.

Jara Cruz señaló que este proceso debe realizarse “de abajo para arriba”, escuchando las necesidades y propuestas de la población.

Por su parte, Claudia Sheinbaum afirmó que la Cuarta Transformación tiene entre sus principales pilares el reconocimiento de los pueblos originarios y el Humanismo Mexicano, concepto que, dijo, tiene una base importante en Oaxaca.

La presidenta reconoció el trabajo realizado por Salomón Jara al frente del gobierno estatal y aseguró que continuará apoyando a la entidad para generar mayores beneficios para su población.

Entre las acciones mencionó la entrega de uniformes para niñas y niños oaxaqueños, además de los diferentes programas sociales que se aplican en el estado.

Sheinbaum informó que cada año más de 1.7 millones de personas en Oaxaca reciben alguno de los programas de Bienestar, con una inversión de 36 mil 342 millones de pesos.

También destacó la creación de programas enfocados en la conservación y producción del maíz nativo. Como ejemplo, mencionó “El maíz es la raíz”, programa federal que nació en Oaxaca y que contempla apoyos y equipamiento para pequeños productores con el objetivo de fortalecer la siembra y comercialización del grano.

La presidenta aseguró que su gobierno mantendrá la coordinación con Oaxaca y con el gobernador Salomón Jara.

“Queremos mucho a Oaxaca, trabajamos con mucha coordinación con Salomón y siempre, siempre vamos a estar cerca”, afirmó Sheinbaum, al señalar que su administración continuará trabajando para atender las necesidades de las comunidades y mejorar las condiciones de vida de las familias.