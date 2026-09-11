Rosi Bayardo invita a adoptar perros rescatados en refugio de Villa de Álvarez

Rosi Bayardo visitó el refugio de animales rescatados La Sonrics, ubicado en Villa de Álvarez, donde conoció a varios perros que actualmente buscan una familia que les brinde un hogar y los cuidados necesarios.

A través de sus redes sociales, Bayardo compartió imágenes de los animales y aprovechó para invitar a la población a conocerlos y considerar la adopción como una opción para darles una nueva oportunidad.“Vean nada más a estos hermosos peluditos del refugio Sonrics”, expresó en su publicación, donde mostró a algunos de los perros que se encuentran bajo el cuidado del refugio.

La visita se realizó luego de una invitación de jóvenes que participan en actividades de apoyo y bienestar animal. Durante el encuentro, Bayardo convivió con los animales y conoció parte del trabajo que realiza el refugio para atender a perros y gatos que han sido rescatados de situaciones de abandono. De acuerdo con información difundida sobre la visita, actualmente el refugio La Sonrics tiene bajo su resguardo 57 perros y 10 gatos, por lo que uno de los principales llamados es a apoyar mediante la adopción responsable.

Durante su recorrido, Bayardo también intercambió experiencias con Nancy Zamora, responsable del refugio, debido a que ambas han participado en actividades relacionadas con el rescate de animales en situación de abandono. El llamado a adoptar busca que los perros puedan dejar el refugio y llegar a familias que estén preparadas para hacerse responsables de ellos. La adopción implica proporcionarles alimento, atención veterinaria, espacio adecuado y, principalmente, un entorno seguro.

El bienestar de los animales ha sido un tema que Bayardo ha señalado en diferentes actividades. En febrero de este año, por ejemplo, supervisó los avances de un Centro de Bienestar Animal en Manzanillo, presentado como un espacio para brindar atención médica, protección y cuidado a animales que lo necesitan. La situación de los animales abandonados también representa un reto para las autoridades y organizaciones de rescate, debido al número de perros y gatos que requieren atención y un hogar permanente.

Por ello, además de la adopción, los refugios necesitan el respaldo de la sociedad mediante donaciones, alimento, medicamentos, voluntariado y otras formas de apoyo que permitan mantener los cuidados de los animales. En esta ocasión, la invitación está dirigida principalmente a quienes tengan la posibilidad de integrar a uno de estos perros a su familia y asumir el compromiso que representa tener una mascota.

Bayardo pidió a la población acercarse y conocer a los animales antes de tomar una decisión. La intención es que cada uno pueda encontrar una familia que lo reciba con responsabilidad y cariño. La visita también permitió visibilizar el trabajo que realizan las personas dedicadas al rescate animal, quienes diariamente atienden a perros y gatos que han pasado por situaciones de abandono.

Mientras continúan en espera de un hogar, los perros de La Sonrics permanecen bajo el cuidado del refugio. La invitación para la población es sencilla: conocerlos, apoyarlos y, si las condiciones lo permiten, darles una segunda oportunidad mediante una adopción responsable.