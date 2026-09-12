Tamaulipas reivindica la victoria de Tampico que marcó la defensa de la soberanía nacional

Victoria de Tampico de 1829, ceremonia en el ángel de la Independencia

Tamaulipas llevó hasta el Ángel de la Independencia la memoria de uno de los episodios que marcaron la consolidación de México como nación independiente, al conmemorar el 197 aniversario de la Victoria de Tampico de 1829, cuando las fuerzas mexicanas derrotaron el último intento de España por recuperar el territorio nacional.

La ceremonia puso en el centro el papel que tuvo la región del río Pánuco durante septiembre de aquel año, cuando una expedición española de más de tres mil hombres llegó a las costas de Cabo Rojo, cerca de Tampico Alto, Veracruz. Frente a esa incursión, el Ejército mexicano, la Armada y habitantes de Tampico y de municipios de ambas riberas participaron en la defensa del país.

La jornada se desarrolló dentro de los valores nacionales impulsados por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. Con la participación de una Escolta de Bandera de personal de la Guardia Nacional se rindieron honores a la Bandera Nacional y se interpretaron el Himno Nacional Mexicano, el Himno a Tamaulipas y el Himno a la Victoria de 1829, acompañados por la Banda de la Heroica Ciudad y Puerto de Altamira.

Memoria histórica

Como oradora principal, la presidenta municipal de Tampico, Mónica Zacil Villarreal Anaya, llamó a las nuevas generaciones a conocer este episodio y recuperar el orgullo por la participación de la región en la defensa de la nación.

Desde la Columna de la Independencia, convocó a tampiqueños y habitantes de ambas riberas de los ríos Pánuco y Tamesí a cuidar sus ciudades y reconocer la historia que comparten. “Tampico no es solamente lugar donde vivimos. Tampico es la historia que compartimos”, afirmó.

La alcaldesa recordó que en 1829 México apenas comenzaba a consolidarse como país independiente cuando España intentó recuperar el territorio perdido. La expedición desembarcó en las costas de Cabo Rojo y fue entonces cuando Tampico y la región quedaron vinculados de manera definitiva con la historia nacional.

Villarreal Anaya destacó que aquella victoria no fue únicamente resultado de las acciones del Ejército y la Armada. También participaron pescadores, campesinos y artesanos de la región, quienes aportaron sus conocimientos y trabajo a la defensa del territorio.

Victoria de Tampico de 1829

Una victoria regional

Tras la capitulación de las fuerzas españolas, el 11 de septiembre de 1829, las banderas entregadas por el ejército invasor fueron trasladadas a la Ciudad de México como testimonio de una victoria cuyo significado trascendió a Tampico y se convirtió en parte del patrimonio histórico de México.

David Granados, presidente de Rescate Histórico de México Asociación Civil, señaló que la Victoria de 1829 representó la primera gran victoria del México independiente frente a una intervención extranjera. También recordó que las tropas invasoras entregaron sus armas y banderas antes de abandonar el territorio nacional.

El historiador destacó además el carácter regional de la defensa, en la que participaron habitantes de Tamaulipas y Veracruz, particularmente de Tampico, Ciudad Madero, Altamira, Pueblo Viejo y Tampico Alto, municipios unidos por su relación geográfica e histórica con el río Pánuco.

En representación del presidente municipal de Altamira, Armando Martínez Manríquez, la presidenta del DIF municipal, Rosa Irma Luque Pérez, resaltó que la gesta contribuyó a consolidar la soberanía nacional y que la fortaleza y participación del pueblo fueron fundamentales para defender al país.

Victoria de Tampico de 1829

Hacia el Bicentenario

Durante la ceremonia también se planteó avanzar en la conformación de un comité organizador con representantes de las cinco ciudades vinculadas históricamente con la gesta, además de instituciones y ciudadanos, con miras a la conmemoración del Bicentenario de la Victoria de Tampico en 2029.

Asimismo, se dio a conocer la intención de impulsar proyectos turísticos y culturales que permitan integrar una Ruta de la Victoria entre municipios de Tamaulipas y Veracruz. La propuesta busca preservar la memoria histórica y proyectar a nivel nacional la contribución de esta región a la defensa de la independencia y soberanía de México.

Al acto acudieron, entre otros, la representante del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México, Iris Lídice Francioli Villa, y el general de Brigada Estado Mayor Guardia Nacional, Juan Manríquez Moreno, coordinador estatal de la Guardia Nacional en la Ciudad de México.

La ceremonia fue organizada por la Representación del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México, en colaboración con la presidenta del Centro Tampico de México A.C., Silvia García, y reunió a tamaulipecas y tamaulipecos asentados en la capital del país. El encuentro concluyó con una ofrenda floral, una guardia de honor y un minuto de silencio en memoria de quienes participaron en la defensa del territorio nacional en 1829.

A casi dos siglos de distancia, la Victoria de Tampico mantiene su significado como una expresión de unidad nacional y defensa de la soberanía, al tiempo que reivindica el papel de Tamaulipas y de la región del Pánuco en uno de los episodios que contribuyeron a consolidar definitivamente la independencia de México.