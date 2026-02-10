Mejoran canales para llevar agua a cultivos de 300 productores mexiquenses de flor y fresa en Villa Guerrero

El Gobierno del Estado de México rehabilita canales de riego en el municipio de Villa Guerrero para que 360 productores de fresa y flor mejoren el suministro de agua a sus cultivos. Esta acción beneficiará directamente a 210 productores que cultivan alrededor de 900 hectáreas; y, de manera indirecta, se favorece a más de 2 mil personas, entre trabajadores y familiares de los productores.

Esta acción forma parte del Programa Transformando el Campo, impulsado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y como parte de la estrategia “2026, El Año de las Obras en EdoMéx”.

Sumándose a este proyecto, María Eugenia Rojano Valdés, titular de la Secretaría del Campo (SeCampo), entregó 120 toneladas de cemento para la rehabilitación de mil ochocientos metros en la Unidad de Riego “Canal de la Merced”, que abastece a los ejidos de Santa Ana Xochuca y La Finca.

La titular de la SeCampo supervisó también la obra de recubrimiento de un canal de riego en la comunidad de San Felipe, donde se proporcionaron 130 toneladas de cemento para revestir aproximadamente un kilómetro del canal que irriga 100 hectáreas de fresa y flor, cultivadas por 150 pequeños productores.