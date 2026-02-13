Invitan a celebrar San Valentín en el Parque Ecológico Ehécatl de Ecatepec

Con música en vivo, sorpresas y un ambiente natural, el Gobierno de Ecatepec invita a las familias a celebrar el Día del Amor y la Amistad este 14 de febrero en el mariposario del Parque Ecológico Ehécatl.

La actividad se llevará a cabo de 13:30 a 16:30 horas en las instalaciones ubicadas en Agricultura Norte, colonia Tata Félix, donde las y los asistentes podrán disfrutar de una tarde especial en contacto con la naturaleza.

Como parte del programa, se presentará la rondalla estudiantil del CBTIS 29, que interpretará melodías románticas para acompañar la celebración. Además, se anunció que habrá sorpresas y regalos para quienes asistan al evento.

La Dirección de Medio Ambiente y Ecología de Ecatepec informó que la iniciativa busca promover la convivencia familiar y fortalecer los lazos de amistad en un entorno seguro y agradable. Las autoridades invitaron a acudir en pareja, con familia o amistades para disfrutar de una experiencia distinta este Día de San Valentín.

El Parque Ecológico Ehécatl es uno de los espacios recreativos más importantes del municipio, ya que combina áreas verdes, espacios educativos y zonas de esparcimiento para la comunidad. El mariposario, en particular, se ha convertido en un punto de atracción para visitantes interesados en la conservación ambiental y el contacto con la biodiversidad.

Con este tipo de actividades, el Ayuntamiento de Ecatepec busca impulsar el uso responsable de los espacios públicos y fomentar la cultura ambiental entre la población, al tiempo que se generan eventos que fortalecen la identidad comunitaria.

Las autoridades reiteraron que el acceso al evento será en el horario señalado y exhortaron a la ciudadanía a llegar con anticipación para disfrutar de todas las actividades programadas.

La celebración del 14 de febrero representa una oportunidad para compartir momentos especiales, y este año el municipio ofrece una alternativa diferente en un entorno natural, acompañada de música en vivo y dinámicas que prometen una tarde agradable.

Para mayores informes, la ciudadanía puede consultar las redes oficiales de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología de Ecatepec.

Con música, naturaleza y convivencia, el Parque Ehécatl se prepara para recibir a decenas de parejas, familias y grupos de amigos que buscan celebrar el amor y la amistad en un ambiente sano y festivo.