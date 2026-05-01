Clima CDMX y EDOMEX: regresan las lluvias este 1 de mayo tras ola de calor

Clima viernes 1 de mayo El ingreso de un nuevo Frente Frío traerá lluvias a la capital del país y el Estado de México, tras haber expirementado los días de temperaturas más altas en la onda de calor de esta semana.

Abril fue un mes de clima extremo, desde fuertes lluvias y granizo hasta la onda de calor más intensa de la primavera hasta ahora, sin embargo, servicios metereológicos han pronosticado posibles lluvias hoy viernes 1° de mayo en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que este nuevo mes promete mantener la racha entre el calor y los chubascos en el país.

De acuerdo con el pronóstico metereológico, esto se debe al avance del nuevo Frente Frío 48, el cual extenderá lluvias intensas, granizo y vientos en el Norte y Noreste del país, alcanzando el Estado de México y la capital.

¿Se acabó la onda de calor en CDMX y EDOMEX por el nuevo Frente Frío?

Según el reporte comunicado por SASSLA Clima, plataforma que pertenece al Sistema de Alerta Sísmica Safe Life Alert para realizar alertas tempranas sobre fenómenos metereológicos, el nuevo Frente Frío 48 recorrerá el Norte y Noreste de México a partir de este viernes 1° de mayo.

Sin embargo, el pronóstico del Servicio Metereológico Nacional (SMN) todavía indica 30° para la Ciudad de México durante este día, por lo que las lluvias pronosticadas serán con ambiente cálido a caluroso, por lo que los chubascos aislados podrían estar acompañados de descargas elétricas.

A pesar de ello, se podría decir que las temperaturas altas que se experimentaron estos días en la capital y el Estado de México han llegado a su fin, pues el avance del nuevo Frente Frío 48 disminuirá la temperatura a partir de mañana sábado 2 de mayo, con ambientes parcialmente nublados.

Alcaldías CDMX con pronóstico de lluvia para este viernes 1° de mayo

Debido a que la Ciudad de México y el Edomex se encuentran dentro de la zona de alerta del Frente Frío 48, que recorre la parte Norte-Noreste del país y tendrá interacción con la corriente en chorro subtropical, se han pronosticado posibles lluvias, granizo y fuertes vientos en ambos sitios.

Capitalinos y capitalinas, les compartimos el #Pronóstico de cielo y #Temperatura para este viernes de puente en la #CDMX. pic.twitter.com/3F9muutmF5 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 1, 2026

Para este viernes 1° de mayo, el pronóstico son lluvias aisladas con descargas eléctricas, esperadas principalmente en las siguientes alcaldías:

Cuajimalpa.

Álvaro Obregón.

Magdalena Contreras.

Tlalpan.

Iztapalapa.

Coyoacán.

Tláhuac.

Xochimilco.

Milpa Alta.

No obstante, serán lluvias con ambiente cálido a caluroso, ya que la temperatura pronosticada será de 30° a 32° en la mayor parte de la Ciudad de México.