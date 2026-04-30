¿A qué hora abren el Metro y Metrobús este 1 de mayo? Horarios de servicio en Día del Trabajo (Cuartoscuro)

El próximo viernes 1 de mayo, el transporte público en la Ciudad de México operará con horarios especiales debido a la conmemoración del Día del Trabajo, una fecha considerada como descanso obligatorio en el país.

Aunque muchas personas no laborarán ese día, una parte importante de la población sí requerirá trasladarse, por lo que el Metro y el Metrobús ajustarán su servicio. Conocer estos cambios es clave para evitar contratiempos en los traslados.





¿Qué horario tendrán el Metro y Metrobús el 1 de mayo?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que el viernes 1 de mayo iniciará operaciones a las 07:00 horas y concluirá a las 00:00 horas, operando bajo esquema de día festivo.

Por su parte, el Metrobús comenzará servicio a partir de las 05:00 horas y también finalizará a las 00:00 horas en la mayoría de sus líneas.

Cambios en el Metro CDMX por día festivo

El ajuste en el horario del Metro responde a la conmemoración del Día del Trabajo, cuando se modifica el servicio habitual del transporte público.

Además, se activará el programa “Tu bici viaja en Metro”, que permitirá a los usuarios ingresar con bicicletas a las estaciones y trasladarse con ellas dentro del sistema.

Para ello, se recomienda ingresar por la puerta de servicio, mantener la bicicleta plegable cerrada, esperar el tren junto a la pared, no usar la bicicleta dentro de las instalaciones, viajar en los extremos del vagón y evitar obstruir puertas.





Horario especial del Metrobús y extensión en Línea 7

El Metrobús ajustará su operación en todas sus líneas por el día festivo. Las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 operarán de las 05:00 a las 00:00 horas.

En el caso de la Línea 7, que va de Campo Marte a Indios Verdes, el servicio se extenderá hasta la 01:00 de la mañana, ofreciendo una opción adicional de movilidad para los usuarios.