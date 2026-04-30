Licencia permanente en CDMX: ¿Todavía se puede tramitar? Conoce si este 2026 aún puedes tramitar tu licencia permanente en la CDMX (Secretaría de Movilidad CDMX)

La licencia para conducir permanente de la CDMX fue uno de los trámites más buscados por los ciudadanos en 2025, por lo que aquí te decimos si este 2026 aún puedes tramitarla.

La licencia de conducir permanente de la Ciudad de México (al ser tipo A solo está disponible para vehículos particulares) es un programa propuesto por el Gobierno de la Ciudad de México, en el que, como su nombre lo indica, una vez expedida esta licencia, no se tendrá que volver a renovar, lo que la vuelve uno de los trámites más solicitados.

¿Todavía se puede tramitar la licencia permanente en la CDMX en 2026?

La licencia de conducir permanente comenzó el 16 de noviembre de 2024 y, a pesar de que el Gobierno de la Ciudad de México había informado que únicamente duraría hasta el 2025, este periodo fue ampliado.

Por lo que los habitantes de la CDMX y Edomex todavía pueden tramitar la licencia de conducir permanente este 2026, mientras que la fecha límite será el 31 de diciembre de este año.

Requisitos y costos actuales para tramitar la licencia de conducir permanente de la CDMX

Estos son los documentos que te solicitarán si deseas tramitar la licencia permanente de la CDMX:

Documento de identificación oficial en original y copia.

Comprobante de domicilio de la CDMX o del Estado de México en original y copia.

Línea de captura pagada en original y copia.

Cita agendada previamente en original y copia.

Si es la primera vez que tramitas tu licencia tipo A, deberás acreditar la evaluación teórica, la cual se realiza en línea.

Adicionalmente, deberás considerar lo siguiente, pues de lo contrario no podrás solicitarla:

No haber sido sancionado en más de una ocasión por el programa “Conduce sin alcohol” .

. No tener sentencias por delitos viales.

Por otra parte, para este 2026 el costo de la licencia permanente en CDMX es de $1,500 pesos mexicanos, aunque una vez obtenida esta licencia, ya no tendrás que volver a realizar cualquier otro pago, a no ser que tengas que reponerla.

¿Cómo tramitar la licencia permanente de la CDMX en 2026?

Para tramitar tu licencia permanente de la CDMX este 2026, lo único que tienes que hacer es:

Iniciar sesión en tu cuenta de Llave CDMX Expediente.

Seleccionar alguna de las opciones disponibles (si ya tienes una licencia tipo A o si nunca has tramitado la licencia tipo A).

Elegir cómo quieres pagar (en línea o con línea de captura).

Ingresar tu identificación oficial, el comprobante de no adeudos y tu certificado de curso teórico.

Una vez realizado el pago, tendrás que solicitar una cita en un módulo de SEMOVI para obtener tu licencia.