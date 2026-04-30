STC Metro y sindicato firman convenio para mejorar operación y condiciones laborales

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC (SNTSTC) firmaron un convenio orientado a mejorar las condiciones operativas del servicio y laborales del personal.

El acuerdo fue suscrito por el director general del STC Metro, Adrián Rubalcava, y el dirigente sindical Fernando Espino Arévalo. Las medidas contempladas son retabulaciones salariales, compactación de plazas, mejoras en los espacios de trabajo y el fortalecimiento en la adquisición de refacciones y herramientas para el mantenimiento de trenes e instalaciones.

STC Metro y sindicato firman convenio para mejorar operación y condiciones laborales

El convenio también busca elevar los estándares de operación en las 12 líneas de la red, mediante la coordinación entre autoridades del gobierno capitalino, la administración del Metro y la representación sindical.

Adrián Rubalcava señaló que la colaboración entre las partes podría contribuir a una operación más eficiente del sistema, mientras que Espino Arévalo expresó el compromiso del sindicato para aportar experiencia y trabajo en la implementación de las acciones acordadas.

En el evento participaron funcionarios del STC y representantes del sindicato. Según las autoridades, el acuerdo tiene como objetivo beneficiar a los aproximadamente 4.5 millones de usuarios que utilizan diariamente el Metro de la Ciudad de México.