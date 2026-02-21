Magaly Deándar se perfila como la carta fuerte de MORENA en Reynosa rumbo a 2027

. .

La disputa interna en MORENA por la candidatura a la Presidencia Municipal de Reynosa en 2027 comienza a perfilarse, y los números colocan a la diputada local Magaly Deándar como la aspirante mejor posicionada.

De acuerdo con un estudio levantado por la firma INDEMERC, casa encuestadora que en distintos procesos ha sido identificada como cercana a MORENA, Magaly Deándar encabeza las preferencias en un escenario interno frente a la diputada federal Claudia Hernández Sáenz.

Encuesta

En la medición aplicada del 13 al 15 de febrero de 2026, con 600 entrevistas telefónicas en Reynosa y un margen de error de ±4%, Magaly Deándar obtiene 36.9% de preferencia bruta contra 15.5% de Hernández. Sin embargo, el dato políticamente más relevante está en el segmento decisivo, quienes aseguran votar por MORENA y el PT. En ese universo, Magaly Deándar alcanza 48.3% frente a 22.9% de Claudia Hernández, lo que representa una ventaja cercana a cinco puntos por cada uno de su contendiente.

El mensaje político es claro. En la base morenista, Magaly no solo lidera, sino que amplía su ventaja.

Pero el estudio no se limita al escenario interno. En un posible careo rumbo a la elección constitucional de 2027, la diputada local también aparece al frente con 48.8% de preferencia neta, superando a posibles adversarios de otros partidos. Esto la coloca no solo como favorita dentro de MORENA, sino como la figura con mayor competitividad electoral en el municipio.

En términos políticos, los números tienen varias lecturas. Primero, consolidan a Magaly Deándar como la mujer mejor posicionada en la contienda interna. Segundo, envían un mensaje hacia el interior del partido sobre dónde se concentra hoy la fuerza territorial y la simpatía ciudadana. Y tercero, colocan presión sobre cualquier intento de designación que no responda a los números.

INDEMERC detalla que la muestra fue aleatoria, con nivel de confianza del 95%, y que los resultados corresponden al momento del levantamiento. Como en toda encuesta, las preferencias pueden variar con el tiempo. Pero en política, el que marca primero suele condicionar el tablero.

Rumbo a 2027, el escenario en Reynosa comienza a definirse. Y hoy, los números colocan a Magaly Deándar como la principal referencia femenina dentro de MORENA y como la aspirante con mayor viabilidad electoral en la ciudad fronteriza de Reynosa.

Encuesta

Nota metodológica: El estudio fue llevado acabo vía telefónica mediante la aplicación de un cuestionario estructurado por operadores telefónicos. Tamaño de Muestra 600 entrevistas efectivas finales. Con un tamaño de muestra de 600 entrevistas, considerando niveles de confianza del orden del 95%, y en el Análisis de Total de Entrevistados, se tiene un error muestral teórico de +/- 4.0 % en la proporción de 0.6 a 0.4.