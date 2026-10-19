Reforestan Laguna La Escondida con 11 mil árboles para recuperar ecosistema en Reynosa

La recuperación ambiental de la Laguna La Escondida continúa con acciones de reforestación y educación ambiental, como parte de los trabajos que buscan conservar este espacio natural y mejorar sus condiciones para las futuras generaciones. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) impulsó la plantación de 11 mil árboles en diferentes puntos de los alrededores de la laguna, mediante medidas de compensación ambiental aplicadas a empresas, con el objetivo de contribuir al cuidado de la vegetación y fortalecer el entorno natural.

Los trabajos comenzaron en agosto y concluyeron recientemente. Para llevarlos a cabo, la dependencia coordinó acciones con el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), con la finalidad de avanzar en la recuperación de esta zona ubicada en Reynosa. La Laguna La Escondida es un espacio importante para la conservación de la biodiversidad y también representa un sitio de convivencia y recreación para las familias de la ciudad. Por ello, las acciones buscan recuperar sus condiciones ambientales y promover una mayor participación de la población en su cuidado.

Estudiantes participan en actividades ambientales

Como parte de esta estrategia, niñas, niños y jóvenes participaron en una jornada realizada en el Parque Cultural de Reynosa, donde se llevó a cabo la plantación simbólica de 20 árboles de aproximadamente tres metros de altura.

Durante la actividad, los estudiantes también elaboraron carteles y participaron en juegos de preguntas relacionados con la biodiversidad, el desarrollo sostenible y la protección de las áreas naturales, estas actividades tuvieron como propósito acercar a las nuevas generaciones al cuidado del medio ambiente y explicar la importancia de conservar los espacios naturales de su comunidad.

La participación de estudiantes y docentes forma parte de las acciones de sensibilización que buscan fomentar hábitos responsables y generar conciencia sobre los problemas ambientales que pueden afectar a los ecosistemas. A través de estas jornadas, las autoridades buscan que niñas, niños y jóvenes conozcan la importancia de los árboles, la vegetación y los recursos naturales para mantener el equilibrio ambiental.

Buscan recuperar el entorno de la laguna

Daniel Alejandro Peñaloza Medellín, director de Recursos Naturales y Manejo de Áreas Naturales Protegidas, participó en representación del secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, durante la jornada, destacó que las actividades forman parte de la estrategia de recuperación de la Laguna La Escondida impulsada por el gobierno estatal.

La reforestación de los alrededores representa una de las acciones contempladas para mejorar las condiciones del sitio. Sin embargo, la recuperación integral también requiere mantener los trabajos de saneamiento, vigilar el estado del agua y promover la protección de la flora y la fauna, en meses anteriores, las autoridades habían realizado labores para retirar residuos sólidos y lirio acuático, una planta que puede extenderse rápidamente y afectar las condiciones de los cuerpos de agua cuando su crecimiento es excesivo.

Por esta razón, el proyecto contempla distintas acciones para atender las necesidades ambientales de la zona y conservar el área natural protegida, la recuperación de la laguna también se relaciona con el proyecto de rehabilitación del Parque Cultural Reynosa, con el propósito de mejorar ambos espacios y mantenerlos como lugares de encuentro para la población. Con la plantación de 11 mil árboles y la participación de estudiantes en actividades ambientales, la SEDUMA busca avanzar en la conservación de Laguna La Escondida y fomentar una mayor responsabilidad social en el cuidado de los recursos naturales.