Reportan explosión de polvorín en Puebla este 19 de octubre: ¿Qué pasó y cuál fue el saldo del incidente?

Explosión en Puebla Autoridades investigan polvorín como posible causa. (Los Portales Tepeaca)

Se registró una fuerte explosión en la comunidad San Miguel Zacaola, en el estado de Puebla. Autoridades trabajan para determinar causas y daño.

¿Qué pasó con polvareda en Puebla?

Una explosión tuvo lugar en San Miguel Zacaola, junta auxiliar del municipio de Santo Tomás Hueyotlipan. Vecinos reportaron un fuerte estruendo alrededor de las 11:00 horas de este lunes 19 de octubre.

La nube de humo negro resultante se pudo observar desde los municipios Tecamachalco, Tepeaca, Acatzingo, Los Reyes de Juárez, Huixcolotla y Tochtepec.

Los habitantes de las zonas adyacentes aseguran que la magnitud de la explosión sacudió puertas y ventanas en sus viviendas.

Bomberos y Protección Civil de varios de los municipios adyacentes a la explosión acudieron a apoyar con los esfuerzos de mitigación y realizar protocolos de seguridad correspondientes. Hasta el momento no se ha determinado si el incidente dejó saldo de heridos.

Se investiga la posible explosión de un polvorín. Sin embargo, la causa de la explosión tampoco ha sido confirmada por las autoridades correspondientes.

La circulación permanece afectada en la carretera La Colorada-Ixcaquixtla, a la altura de San Miguel Zacaola.