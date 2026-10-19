“Nadie está por encima de la ley”: Maru Campos tras detención de César Jáuregui

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sostuvo que nadie está por encima de la ley, luego de la detención del exfiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, quien enfrenta investigaciones relacionadas con la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra un presunto laboratorio de drogas en la Sierra Tarahumara, el caso ha generado atención debido a las posibles irregularidades en el despliegue realizado en abril de 2026, en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, donde participaron elementos de seguridad mexicanos y agentes extranjeros.

La detención del exfuncionario ocurrió el 17 de octubre, cuando elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua cumplimentaron una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

Ante estos acontecimientos, la mandataria estatal reiteró la importancia de que las actuaciones de los servidores públicos se apeguen a las disposiciones legales y que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido. El caso se relaciona con la presencia de agentes estadounidenses durante el operativo contra un presunto laboratorio clandestino, situación que abrió cuestionamientos sobre los procedimientos utilizados y la autorización para la participación de personal extranjero en territorio mexicano.

Investigan actuación del exfiscal

Las investigaciones buscan determinar si existieron irregularidades en la manera en que se organizó y desarrolló el operativo, así como establecer las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con las acusaciones estatales, Jáuregui Moreno habría incurrido en posibles delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones y la actuación conjunta de servidores públicos, el exfiscal dejó su cargo en abril, después de que surgieran cuestionamientos por los hechos ocurridos en la Sierra Tarahumara.

Antes de su detención, Jáuregui defendió su actuación y sostuvo que su participación estuvo relacionada con el combate al crimen organizado. También rechazó haber cometido algún delito y afirmó estar dispuesto a enfrentar los procedimientos legales, por su parte, las autoridades deberán presentar los elementos correspondientes para determinar si existe responsabilidad penal, mientras el exfuncionario conserva el derecho a la presunción de inocencia.

Intervención de las autoridades federales

El caso tuvo el nuevo desarrollo el 19 de octubre, cuando, después de una audiencia inicial ante un juez de control estatal, se determinó que Jáuregui Moreno podría enfrentar el proceso local en libertad condicional, bajo las medidas como entregar su pasaporte, presentarse periódicamente y evitar acercarse a los testigos, sin embargo, minutos después, la Fiscalía General de la República cumpliendo con una orden de aprehensión federal relacionada con una investigación distitna por el presunto delito de traición a la patrial.

La acusación federal está vinculada con la supuesta participación no autorizada de agentes extranjeros en actividades de seguridad dentro del territorio nacional, tras esta nueva detención, el exfiscal fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, en el Estado de México.

La intervención de las autoridades federales amplió el alacance del caso, que ahora incluye procedimientos estatales y federales con acusaciones diferentes, la intervención de las autoridades federales amplió el alacance del caso, que ahora incluye procedimientos estatales y federales con acusaciones diferentes.

Las investigaciones deberán establecer qué ocurrió durante el operativo, qué conocimiento tenían los funcionarios involucrados y si se incumplieron las disposiciones legales aplicables.

Mientras avanzan los procedimientos, la postura expresada por Maru Campos coloca el cumplimiento de la ley como uno de los puntos centrales del caso. La resolución dependerá de las pruebas que presenten las autoridades y de las determinaciones que adopten los jueces competentes, quienes deberán garantizar el debido proceso y los derechos de las personas involucradas.