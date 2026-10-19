Fiscal Blumenkron descarta renuncias y refrenda unidad para fortalecer la seguridad

El Fiscal General Fernando Blumenkron Escobar, respondió ante preguntas de representantes de medios de comunicación sobre las expresiones de algunos diputados locales respecto de funcionarios que deben renunciar ante el caso Totolapan.

Afirmó que las autoridades deben permanecer unidas sin fracturas, para mejorar la seguridad y la procuración de justicia. Además reafirmó que no es momento de hablar de renuncias de funcionarios.

Afirmó su postura, destacando que al hablar de renuncias o demostrar una división entre autoridades “quienes salen beneficiados son los propios delincuentes”. Además resaltó su respeto hacia las expresiones realizadas por legisladores locales.

Por otro lado, informó que el Coordinador de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Jorge Antonio Hernández Narez, se recupera satisfactoriamente de una fractura en dedos de un pie.

Reiteró que en el incidente del pasado sábado 17 de octubre, no hubo heridos de bala ni más personas lesionadas.