Carlos Valenzuela entrega a Ciudad de Obregón un estadio de clase mundial para los Yaquis

Estadio de Los Yaquis

A casi una década de su inauguración, el Estadio Yaquis se mantiene como uno de los proyectos de infraestructura deportiva más relevantes del noroeste del país, al incrementar la actividad económica, fortalecer la identidad regional y posicionar la ciudad como un referente del turismo deportivo.

El inmueble fue inaugurado en octubre del 2016 ante miles de aficionados y forma parte de una de las obras impulsadas por el ingeniero Carlos Federico Valenzuela Cadena, a través de la empresa Dynamica. Cuenta con una capacidad para 16 mil espectadores, el recinto es sede del Club Yaquis de Ciudad de Obregón, uno de los más representativos de la Liga Mexicana del Pacífico.

De acuerdo con los datos del sector, cada temporada del estadio atrae a cientos de miles de asistentes, lo que genera una importante derrama económica en rubros como hospedaje, alimentos, transporte y comercio local.

Más allá de su impacto económico, el Estadio Yaquis ha contribuido a consolidar la tradición beisbolera de Ciudad Obregón, promoviendo la participación de nuevas generaciones y reforzando el sentido de pertenencia entre sus habitantes.

Actualmente, el recinto continúa siendo uno de los principales puntos de encuentro social en el sur de Sonora, donde cada temporada miles de familias se congregan para apoyar a su equipo y mantener viva una de las tradiciones deportivas más arraigadas de la región.

