Fortalecen cerco sanitario en escuelas de Tamaulipas para prevenir el sarampión

Autoridades estatales reforzaron las estrategias de prevención contra el sarampión en los planteles escolares, con el objetivo de mantener a Tamaulipas como una entidad libre de esta enfermedad, afirmó el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

En una conferencia reciente, Valdez García explicó que, aunque hasta el momento no se han registrado casos de sarampión en las escuelas de la entidad, se ha decidido intensificar las jornadas de vacunación y vigilancia sanitaria como parte de un “cerco sanitario” para proteger a la comunidad educativa.

Vacunación en escuelas, clave para la prevención

Como parte de esta estrategia, se han instalado módulos de vacunación en varios Centros Regionales de Desarrollo Educativo (CREDE), especialmente en zonas como Matamoros y Reynosa, consideradas con mayor riesgo potencial de contagio debido a su alta movilidad poblacional.

En estos módulos no solo se ha invitado a estudiantes, sino también a maestros, personal educativo e integrantes de la comunidad menor de 40 años que no tienen certeza de contar con el esquema completo de vacunación contra el sarampión. Hasta ahora, en los CREDE de Reynosa y Matamoros se han atendido a más de 300 maestros y personas vinculadas a la educación que se vacunaron voluntariamente.

El funcionario subrayó la importancia de esta acción preventiva, ya que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede propagarse rápidamente en espacios cerrados como escuelas si las coberturas de vacunación no son suficientes. Estudios de salud pública señalan que una persona con sarampión puede transmitir el virus a varias personas no vacunadas antes de presentar síntomas visibles.

Sin casos confirmados, pero sin bajar la guardia

Valdez García destacó que la entidad continúa libre de sarampión en los centros escolares y que las acciones coordinadas entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud buscan que esa condición continúe así. Esto incluye la promoción de la vacunación en escuelas, así como la revisión y actualización del esquema de vacunación de alumnos y personal educativo.

Las autoridades han recordado a madres, padres y tutores que revisen las cartillas de vacunación de sus hijas e hijos y acudan a los módulos si es necesario completar alguna dosis, ya que una cobertura adecuada es la herramienta más eficaz para prevenir brotes y garantizar la protección de toda la comunidad escolar.

Este fortalecimiento del cerco sanitario se da en un contexto nacional donde el sarampión ha tenido brotes activos en varias entidades y ha provocado que las autoridades de salud intensifiquen campañas de vacunación en todo el país. La Secretaría de Salud federal y estatales han insistido en que la vacunación completa es la medida más segura para evitar contagios, hospitalizaciones y complicaciones graves, especialmente en menores de edad.