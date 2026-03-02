Entregan apoyo extraordinario a la comercialización del maíz en Tamaulipas

Costos de comercialización del maíz amarillo del ciclo productivo otoño-invierno

El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas (SADER), Antonio Varela Flores, informó que las y los productores de la entidad recibirán un incentivo de 750 pesos por tonelada para respaldar los costos de comercialización del maíz amarillo producido en la entidad del ciclo productivo otoño-invierno.

Varela Flores argumentó que como resultado de las gestiones del gobierno estatal y el federal, se logró el incentivo extraordinario que garantiza la comercialización de 8 mil 500 toneladas de grano, generando condiciones más favorables para los agricultores y el fortalecimiento de la economía del sector agrícola.

El titular de la dependencia estatal resaltó que las instancias federales aportarán 600 pesos y el estado 150 pesos para la obtención de este apoyo extraordinario. Con esta medida, el productor local obtendrá un ingreso entre 20 por ciento y 25 por ciento por encima del precio actual de mercado del maíz amarillo.

Además, el funcionario local hizo un llamado a los productores a realizar su trámite a partir de este lunes en las ventanillas de la dependencia federal correspondiente, con el fin de asegurar su acceso oportuno a los beneficios del programa.

La Crónica de Hoy 2026