Estados

Las autoridades aseguraron 33 ejemplares para su respectiva reubicación

Profepa asegura cactus biznaga en Hidalgo

Por Giovanna Morales Gómez
Acitrón

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el 15 de abril aseguraron un cargamento de al menos 33 cactus biznaga burra o biznaga en la comunidad de Lagunilla en San Salvador, Hidalgo.

Las autoridades detallaron que los cactus habían sido arrancados, ya que contaban con raíces en sus bases y sus espinas habían sido eliminadas, presuntamente para facilitar su extracción, manejo, carga y transporte.

Asimismo, la Profepa reveló que algunos de los ejemplares tenían una altura de 70 centímetros, con diámetro de 80 centímetros y un peso de 100 kilos, lo que indica que se tratan de ejemplares con una edad de entre 60 y 70 años.

La procuraduría precisó que 33 biznagas tenían un peso aproximado de dos mil 224 kilogramos y todos fueron trasladados a un Parque Ecológico de la entidad, para su reubicación y el personal brinde cuidados.

Sumado a esto, la dependencia resaltó que la biznaga Burra es una especie endémica listada en la Norma Oficial Mexicana 059 (NOM-059-SEMARNAT-2010), en la categoría de “En Peligro de Extinción”, debido a su extracción ilegal y lento crecimiento. Esta cactácea es utilizada ilegalmente para la elaboración del acitrón, un dulce tradicional mexicano, también como cactácea ornamental o planta medicinal.

La Crónica de Hoy 2026

Tendencias