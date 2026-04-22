Proyecto “Platabús” deja fuera a camioneros que no tienen la posibilidad de adquirir unidades eléctricas

Autobuses en Zacatecas

El reciente proyecto de transporte público “Platabús” en Zacatecas ha generado inconformidad entre concesionarios y operadores locales, quienes advierten que no cuentan con la capacidad financiera para adquirir autobuses eléctricos, como plantea la iniciativa. De acuerdo con representantes del sector, la medida podría afectar directamente a más de 700 familias que dependen del transporte colectivo en la región.

El presidente de Transportes Guadalupe, Sergio Velázquez Dueñas, expresó el descontento de los transportistas ante la posibilidad de que la iniciativa "Platabús" sea abierta a inversionistas foráneos- propuesta que habría sido planteada por el subsecretario de Transportes, Javier Reyes-.

“No nos pueden dar nada más una patada en el trasero y ya no servir. Nosotros somos parte de este proyecto porque tenemos años coadyuvando con el servicio”, señaló Velázquez Dueñas.

Ante este escenario, transportistas y autoridades estatales han iniciado mesas de negociación para buscar acuerdos que permitan la viabilidad del sistema sin desplazar a los actuales concesionarios.

Entre los puntos discutidos destaca un posible ajuste en la tarifa del servicio, que podría ubicarse entre los 10 y 13 pesos. Los representantes del sector aseguran que este incremento sería preferible a la suspensión del servicio de transporte colectivo.

Asimismo, los transportistas reconocieron que muchas de las unidades actualmente en circulación se encuentran en malas condiciones, situación que atribuyen tanto a limitaciones económicas como a la falta de apoyos gubernamentales. “No somos los únicos culpables. Los gobiernos también han contribuido a esto. En muchos estados el transporte está subsidiado; aquí, lo poco que hay lo subsidiamos los concesionarios”, afirmó Velázquez.

Este conflicto evidencia los retos que enfrenta la modernización del transporte público en el estado, particularmente en la transición hacia tecnologías más limpias. Mientras las autoridades buscan impulsar proyectos sustentables, los concesionarios insisten en la necesidad de esquemas de financiamiento y apoyo que les permitan integrarse a este tipo de energías sustentables sin poner en riesgo su sustento.

En este contexto, se prevé la apertura de nuevas mesas de trabajo entre autoridades estatales y representantes del sector, con el objetivo de definir tanto el futuro del proyecto “Platabús” como posibles ajustes tarifarios que garanticen la continuidad del servicio y la inclusión de los transportistas locales.