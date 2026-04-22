Cumplen tres días de protesta en Hospital Regional de Veracruz por falta de insumos

Protesta en el Hospital Regional de Veracruz

El personal de salud del Hospital Regional de Veracruz cumplen tres días de protesta, con el objetivo de exigir el abastecimiento de insumos, material para atender a los pacientes y solución a los pagos atrasados.

Enfermeras, camilleros, médicos, entre otros, mantienen la acción colectiva afuera de las instalaciones con pancartas en donde hacen un llamado a las autoridades estatales que respeten sus derechos laborales, debido al proceso de incorporación del IMSS - Bienestar.

Martha Utrera Miranda, enfermera con 22 años de servicio, informó que la falta de insumos ha causado afectaciones en la atención médica, al grado de que muchas de las cirugías programadas han sido pospuestas.

En el pliego petitorio del personal médico incluyen las siguientes demandas:

Garantizar el abasto suficiente y de calidad de insumos médicos.

Asignación inmediata de plazas escalafonarias y de pie de rama previo a cualquier proceso de transferencia al IMSS-Bienestar.

Entrega de medallas 2025, en coordinación autoridad y Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA).

Pago en efectivo del concepto de uniformes, libre de gravamen, para el personal de rama médica, paramédica y afín.

Pago en efectivo de las medidas de fin de año 2026 y subsecuentes.

Dotación de prendas de vestir y equipo de protección correspondiente a los años 2025 y 2026 para el personal del programa de vectores (dos remesas por año).

Pago inmediato de gastos de camino no comprobables y/o viáticos.

Resolución de cambios de adscripción previamente solicitados.

Expedición inmediata de nombramientos definitivos.

Incorporación del personal que cumple con el binomio código-función al concepto 30.

Pago pendiente de las medidas de fin de año 2025.

Recodificación del personal que actualmente se encuentra en pie de rama.

Renovación del parque vehicular para garantizar la seguridad de pacientes y trabajadores.

Reincorporación de vehículos del programa de vectores a las jurisdicciones sanitarias correspondientes.

Rehabilitación y/o sustitución de infraestructura en unidades aplicativas, priorizando aquellas en condiciones críticas.

Incorporación de los químicos clínicos al profesiograma correspondiente.

Reincorporación a la rectoría del personal de vectores transferido al IMSS-Bienestar.

Respeto irrestricto y cumplimiento de las condiciones generales de trabajo para el personal transferido y no transferido al IMSS-Bienestar.

Cumplimiento del calendario de sesiones de las Comisiones Centrales Mixtas del Organismos Públicos Descentralizados (OPD) y Servicios de Salud de Veracruz.

Instalación inmediata de las Comisiones Centrales Mixtas en el IMSS-Bienestar.

Garantizar la capacitación continua del personal conforme a la normatividad aplicable.

Suspensión de cualquier proceso de transferencia de personal al IMSS- Bienestar hasta en tanto se concluya el proceso escalafonario y se asignen las plazas pendientes.

Garantizar un trato digno y respetuoso a las y los trabajadores por parte de los superiores jerárquicos.

Respeto absoluto a la autonomía sindical y cese de cualquier forma de intervención indebida.

A pesar de que la protesta por parte del personal médico sigue activa, continúan brindando atención médica.

La Crónica de Hoy 2026