STPS Tamaulipas refuerza atención laboral en Matamoros así como la recuperación de empleos

El titular de la STPS Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, informó que se mantienen acciones coordinadas y permanentes para atender la situación laboral registrada en la frontera, particularmente en Matamoros, donde recientemente se han registrado ajustes derivados del cierre de algunas empresas.

El titular de la dependencia, Luis Gerardo Illoldi Reyes, destacó que desde el primer momento, se activaron los mecanismos institucionales para brindar atención a los trabajadores afectados, mediante estrategias enfocadas en la vinculación laboral, capacitación y acompañamiento.

“Estamos haciendo todo lo que compete a la secretaría para atender esta situación; nuestro objetivo es que ninguna persona trabajadora se quede sin alternativas”, manifestó.

A través del Servicio Nacional del Empleo en Tamaulipas, se han implementado diversas acciones para facilitar la reincorporación de las personas al mercado laboral formal.

Entre ellas, destacan los programas Tamaulipas Equipa y Tamaulipas Capacita, enfocados en fortalecer habilidades y mejorar las oportunidades de empleo.

“Se ha logrado vincular a trabajadores a la bolsa de empleo, acercándolos a oportunidades formales que les permitan mantener estabilidad económica”, señaló Illoldi Reyes.

Asimismo, destacó la participación de los Centros de Conciliación Laboral, encabezados por Adriana Garza Reyna, los cuales se mantienen activos para atender cualquier situación derivada de los despidos, garantizando procesos justos y apegados a derecho.

Asimismo, el secretario del Trabajo tamaulipeco enfatizó que estos esfuerzos forman parte de un trabajo integral y coordinado entre las distintas áreas de la dependencia, con el objetivo de dar certeza a las y los trabajadores.

“Estamos trabajando en conjunto para generar estabilidad laboral y preservar la paz laboral en la entidad”, añadió.

Finalmente manifestó que pese a los retos, se ha avanzado en la recuperación de empleos formales en la región, lo que refleja la efectividad de las estrategias implementadas.