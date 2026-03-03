Tamaulipas fortalece infraestructura hospitalaria para mejorar atención médica

El gobierno del estado de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, puso en marcha un programa integral para recuperar y modernizar la infraestructura hospitalaria en diversas regiones de la entidad, con el objetivo de ofrecer atención médica más digna y de calidad a la población tamaulipeca.

En un comunicado oficial publicado este martes por la Secretaría de Obras Públicas, se detalló que al inicio de la administración se detectó que varios hospitales y clínicas presentaban condiciones de deterioro, por lo que se decidió implementar un plan de rehabilitación y mejora de este tipo de instalaciones.

Desde el año 2022 hasta 2025, el gobierno estatal ha destinado más de 630 millones de pesos a obras de dignificación del sistema hospitalario. Entre los proyectos que ya se han ejecutado o están en proceso se encuentran trabajos de rehabilitación en el Hospital General Dr. Alfredo Pumarejo de Matamoros, la recuperación del Hospital Civil de Madero, así como la ampliación del Centro de Rehabilitación y Educación Especial y mejoras en el Centro Oncológico de Ciudad Victoria.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para garantizar que las unidades médicas cuenten con instalaciones adecuadas, espacios dignos y condiciones óptimas para ofrecer servicios de salud a las y los tamaulipecos. El gobierno estatal ha señalado que la mejora de la infraestructura se debe traducir en una atención más oportuna y eficaz, con beneficios directos para pacientes y personal de salud.

El proyecto también refleja una coordinación con las políticas nacionales de salud. En el marco del programa “Diálogos con Américo”, el gobernador ha resaltado que la federalización del sistema de salud y la adhesión de Tamaulipas al IMSS-Bienestar han permitido avances importantes en equipamiento, abasto de medicamentos y contratación de personal médico especializado, lo que contribuye a un sistema médico más robusto e integral.

Entre los logros mencionados en ese esquema se encuentran la próxima entrada en operación de nuevos hospitales en Ciudad Madero y el Hospital General del ISSSTE en Tampico, así como la modernización de centros especializados como el oncológico de Ciudad Victoria. Además, se destacó la contratación de más de mil médicos especialistas que han sido distribuidos en diversas unidades hospitalarias para ampliar la atención de segundo y tercer nivel.

Además de la infraestructura física, el gobierno estatal también ha promovido programas relacionados con la atención preventiva y especializada, como el Código Oro, que busca brindar atención inmediata a mujeres embarazadas en riesgo, independientemente de su derechohabiencia, y otras acciones orientadas a mejorar la salud comunitaria.

La combinación de rehabilitación de hospitales, modernización de instalaciones y ampliación de servicios médicos pretende asegurar que las y los habitantes de Tamaulipas tengan acceso a servicios de salud más completos, seguros y eficientes, contribuyendo así a elevar la calidad de vida en todo el estado.

En suma, las obras y proyectos en curso reflejan una apuesta por fortalecer el sistema de salud estatal, tanto en infraestructura como en capacidad de atención, con la visión de responder a las necesidades actuales y futuras de la población tamaulipeca.