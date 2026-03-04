CNDH y Universidad de Colima convocan al Concurso de Cartel: ¿Qué Hacer si Violan mis Derechos Humanos?

La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra (@CNDH/X)

Estudiantes de educación media superior, inscritos en instituciones públicas y particulares de todo el país, podrán participar en la tercera edición del Concurso de Cartel 2026 ¿Qué hacer si violan mis derechos humanos?, convocado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de la Secretaría Técnica de su Consejo Consultivo, en colaboración con la Universidad de Colima.

El objetivo es fomentar la comprensión, sensibilización y difusión de los derechos humanos, así como visibilizar el trabajo de la CNDH como institución encargada de su defensa, promoción, estudio y divulgación.

Los interesados en participar deberán elaborar un cartel original e inédito que refleje su visión sobre qué hacer ante una posible violación a sus derechos humanos, mediante mensajes claros y creativos, tomando en consideración aspectos como: impacto visual, técnica de diseño y originalidad, entre otros.

La recepción de los trabajos es del 4 de marzo al 20 de abril del presente año; la persona participante que obtengan el primer lugar recibirá un premio de $12,000; el segundo, de $8,000; y el tercero, de $5,000, además de un reconocimiento otorgado por las instituciones convocantes. Asimismo, los siete mejores carteles recibirán una constancia por su participación.

La fecha de premiación y las personas ganadoras se informarán a través de la página web y las redes sociales oficiales de las instituciones convocantes.

Un compromiso asumido por la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, “es lograr que la juventud mexicana conozca sus derechos humanos y los haga valer ante cualquier circunstancia que afecte su dignidad; además de redoblar esfuerzos para fomentar una cultura de paz y convivencia armónica”.

La convocatoria y las bases de la tercera edición del Concurso de Cartel 2026 ¿Qué hacer si violan mis derechos humanos? se pueden consultar en la página de internet oficial de la CNDH www.cndh.org.mx, así como en las redes sociales de este organismo nacional.