Mazatlán recibe a más de 7 mil turistas en los primeros cruceros de marzo

Turistas en Mazatlán

El municipio de Mazatlán recibió este miércoles a más de 7 mil turistas a bordo del crucero “Royal Princess” y el “Carnival Panorama”, los primeros barcos del mes de marzo.

El “Royal Princess” llegó al puerto a las 7:00 de la mañana, proveniente de Los Cabos con 3,433 pasajeros y 1,325 tripulantes.

Por su parte, el “Carnival Panorama” arribó a las 8:00 de la mañana, también de Los Cabos, con 4,106 pasajeros y 1,411 tripulantes.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, indicó que en el tercer mes del 2026 están programados un total de 15 arribos de embarcaciones navieras, las cuales dejarán una derrama económica estimada superior a los 82 millones de pesos.

Los visitantes internacionales aprovechan su estancia en el puerto para caminar por el Centro Histórico, la Plazuela Machado, degustar la gastronomía sinaloense, así como recorrer el Malecón, Olas Altas, la Zona Dorada y las comunidades rurales más cercanas.

En enero fueron 15 cruceros los que arribaron a Mazatlán, mientras que en febrero se sumaron 13, para contabilizar un total de 28 en los primeros dos meses del 2026, con más de 99 mil pasajeros y una derrama económica superior a los 152 millones de pesos.