Rocha Moya recorre el Carnaval de Angostura; “definición de dinamismo e inclusividad”, destaca

Carnaval de Angostura

En un encuentro para celebrar las tradiciones de Sinaloa y compartir en familia, el gobernador Rubén Rocha Moya, acompañó al alcalde Alberto “El Capy” Rivera, para presenciar el desfile de carros alegóricos del Carnaval Angostura 2026, denominado “Aventuras mágicas: un viaje al ritmo de fantasía”.

Entre expresiones de alegría y hospitalidad de los vecinos de Angostura, Rocha Moya, junto a la secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla y la presidenta del DIF municipal, Ana Gutiérrez, recorrió la ruta del desfile, saludando a los locales y algunos turistas, con quienes platicó, recogiendo gratas expresiones de identidad de esta emblemática fiesta de magia y color en el municipio costero.

“Me pareció muy bonito, muy dinámico, único e inclusivo. Está muy bien”, indicó sobre el Carnaval, además, agradeció el cariño de la gente de Angostura.

Acompañado de aplausos y la algarabía de los angosturenses el desfile de carros alegóricos fue encabezado por Frida Zuley López, Reina del Carnaval de Angostura 2026, así como de su comitiva Britney Espinoza, Señorita Angostura; Valeria Mascareño, Reina de Juegos Florales, María de los Ángeles, Reina de INAPAM; Javier Villa, Rey de la Alegría y los representantes de la niñez Examar Salazar y Natalia Godoy, quienes estuvieron acompañados de coloridas y divertidas comparsas que bailaron al ritmo de música sinaloense.

El tradicional Carnaval de Angostura compuesto por más de 30 carros alegóricos y comparsas llenas de fantasía, finalizó con un nutrido contingente de jinetes y caballos bailadores, que engalanaron la fiesta carnestolenda, para el disfrute de las familias del municipio.