Diputado potosino fue visto usando un reloj de casi 20 mil dólares

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Tomás Zavala González fue captado usando un reloj Santos de Cartier intervenido con diamantes naturales VS1, con un valor estimado de entre 13 mil 500 y 19 mil 500 dólares, equivalentes a aproximadamente 260 mil y 380 mil pesos mexicanos.

Llama la atención que el partido ha hecho referencias a una “austeridad republicana”, que al parecer ha quedado en el olvido, pues ahora sus funcionarios se exhiben sin pena, presumiendo relojes de lujo y ropa de marca de miles de pesos.

Además, Zavala González ha registrado una de las participaciones más bajas de la actual legislatura desde su elección en 2024 como diputado por el Distrito I local, con cabecera en Matehuala, postulado por la coalición integrada por el PT, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena. Como integrante del Congreso del Estado, percibe una remuneración superior a los 97 mil pesos netos libres de impuestos.

Datos del Congreso del Estado muestran que el legislador no registra presentaciones de iniciativas, puntos de acuerdo, participaciones en debate ni otras intervenciones parlamentarias. Su actividad se limita a siete participaciones en comisiones de cortesía.