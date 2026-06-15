Lluvias intensas y tormentas eléctricas afectarán gran parte del país este lunes

Lluvias (Tamara Ramírez Villegas)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este 15 de junio de 2026 persistirán las condiciones de inestabilidad atmosférica que favorecerán lluvias intensas, tormentas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento en gran parte del territorio nacional, por lo que autoridades llamaron a la población a mantenerse informada y extremar precauciones.

De acuerdo con el pronóstico oficial, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, en interacción con un canal de baja presión, un sistema frontal fuera de temporada y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México, generará lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Además, se esperan lluvias muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca y Chiapas, mientras que entidades como el Estado de México, Veracruz, Guerrero, Jalisco e Hidalgo registrarán precipitaciones fuertes acompañadas de actividad eléctrica.

CDMX y Edomex, con chubascos y posible caída de granizo

En el caso del Valle de México, el SMN prevé que durante la tarde se presenten intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias fuertes en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Incluso, el radar meteorológico reportó durante la tarde lluvias y chubascos sobre 10 alcaldías capitalinas, entre ellas Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Milpa Alta, además de municipios mexiquenses como Toluca, Naucalpan, Ecatepec y Nezahualcóyotl.

Las autoridades advirtieron que estas condiciones podrían mantenerse durante las próximas horas y afectar también diversos tramos carreteros que conectan con la capital del país.

Riesgo de inundaciones y caída de árboles

El organismo meteorológico señaló que las lluvias fuertes a intensas podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, encharcamientos, inundaciones y deslaves, especialmente en zonas bajas o con antecedentes de afectaciones.

A ello se suma el pronóstico de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en algunas regiones del norte y centro del país, situación que podría ocasionar la caída de árboles, ramas y anuncios publicitarios.

Para las siguientes horas también se prevén tormentas con actividad eléctrica en entidades del sur y sureste, como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, así como lluvias fuertes en el occidente del país, particularmente en Nayarit y Jalisco.

Continúa vigilancia por sistema con potencial ciclónico

El SMN informó además que mantiene bajo monitoreo una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico sobre el noreste del país, aunque por el momento no representa un impacto directo como ciclón tropical.

Las autoridades recomendaron evitar cruzar calles inundadas o cauces de agua, mantenerse alejados de árboles y estructuras inestables durante las tormentas, así como consultar los avisos oficiales ante cualquier actualización del pronóstico.