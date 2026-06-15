Asesinan a delegado de la CATEM en Tamiahua, Veracruz y presidente de Fundación Baldemar

Francisco Baldelamar Vicencio

La noche del 14 de junio fue asesinado cuando viajaba sobre la carretera Tuxpan-Tamiahua, Francisco Baldelamar Vicencio, delegado de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) en Tamiahua y presidente de la Fundación Baldemar.

Baldemar se dirigía hacia su domicilio en un vehículo particular, cuando fue interceptado por hombres armados que abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz llegaron al lugar de los hechos y acordonaron el área para resguardar las evidencias del homicidio.

Los encargados de recabar indicios necesarios para iniciar la carpeta de investigación correspondiente, así como realizar el levantamiento del cuerpo fueron los elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Hasta el momento, las autoridades del estado de Veracruz no han informado sobre alguna detención relacionada con los hechos, ni las líneas de investigación que se siguen para esclarecer dicho asesinato.

A través de una comunicado, la Fundación Baldelamar confirmó la muerte de su presidente, destacando la labor social que realizó a lo largo de los años en el municipio de Tamiahua.

“Más allá de su profesión, Francisco fue, ante todo, un luchador social con una vocación inquebrantable. Alguien que no conocía el cansancio cuando se trataba de extender la mano al prójimo, de alzar la voz por las causas justas y de trabajar por el bienestar de su gente. Su visión dio vida a esta Fundación, convirtiendo la empatía en acciones reales que transformaron vidas en nuestra comunidad” declararon.

Baldelamar Vicencio era identificado como un actor político ligado a Morena con diversas participaciones, entre ellas la “reforma electoral 2026”.