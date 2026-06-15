Américo Villarreal reconoce a los atletas Tamaulipecos ganadores en la Olimpiada Nacional 2026

Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, reconoció a las y los medallistas que han puesto en alto el nombre de Tamaulipas en eventos nacionales e internacionales y aseguró que su gobierno seguirá estando atento, brindando respaldo para que sigan siendo referente y ejemplo de la sociedad tamaulipeca.

“La suerte, yo les digo, no existe; la suerte es una combinación de dos cosas: preparación y oportunidad, y esa oportunidad va a estar presente en este gobierno y seguirá estando presente y alentando por el tiempo que nos falta en esta honrosa responsabilidad”, declaró refiriéndose a la delegación tamaulipeca que logró una histórica actuación en la Olimpiada Nacional 2026.

Tras inaugurar la rehabilitación de la cancha “Enrique Borja”, reconoció la voluntad, el esfuerzo, trabajo y sacrificio que realizan día con día las y los deportistas en las horas de entrenamiento, junto con sus entrenadores, y destacó también el apoyo de sus padres de familia.

El gobernador abanderó a la delegación Tamaulipas de Béisbol Categoría Senior (15-16 años), integrada por jugadores de la Liga Matamoros, A.C., campeones de la Serie Nacional en Oluta, Veracruz, quienes representarán a México en la Serie Latina que se llevará a cabo en Guayaquil, Ecuador. También entregó uniformes a los estudiantes de Nix Lab que asistirán a concursos de robótica a nivel internacional.

Manuel Virués Lozano, director del Instituto del Deporte (INDE), dio a conocer los logros de los deportistas tamaulipecos la Olimpiada Nacional 2026, donde obtuvieron un total de 186 medallas, la cifra más alta en toda la historia del estado desde la creación del magno evento deportivo.

Entre las disciplinas destacadas se encuentra el judo, atletismo y tiro deportivo como las máximas ganadoras de preseas para Tamaulipas.

“Este resultado no es casualidad, es producto del talento de nuestros deportistas, del trabajo de sus entrenadores, del respaldo de las familias y del compromiso de un gobierno que cree en el deporte como una herramienta de transformación social” destaco.

Por su parte, Silvia Casas González, secretaria de Bienestar Social, que el gobierno actual ha invertido, en conjunto con la federación, más de 330 millones de pesos en infraestructura deportiva.

A nombre de las y los deportistas, Mia Renata Valdez Pérez, medallista e integrante de la Selección Mexicana Juvenil de Handball, agradeció el apoyo del gobernador y las oportunidades que brinda para representar con orgullo a Tamaulipas y a México.

“Nuestro mayor agradecimiento es para usted, señor gobernador, porque su interés por el deporte no se ha quedado en palabras; se ve reflejado en acciones concretas y en el respaldo que recibimos” expresó.