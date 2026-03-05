Libia Denisse destaca avances en agua, seguridad y salud durante su segundo informe

La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse en su segundo informe de gobierno (Giovanna Morales Gómez)

Durante la presentación de su segundo informe de gobierno en la Valeria de León, la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, aseguró que en la entidad “No se habla de intenciones. Aquí lo que dice, se hace”, al destacar avances en proyectos estratégicos para el estado.

Entre los temas principales, Denisse García mencionó el proyecto del agua del acueducto para garantizar el abastecimiento del líquido en la entidad, el cual fue incluido en el Plan Nacional Hídrico. Señaló que se han realizado más de 40 mesas de trabajo con diversos sectores para dialogar sobre esta obra y reiteró que no se le quitará el agua a nadie.

En materia de seguridad, la gobernadora estatal afirmó que la estrategia CONFIA ha permitido reducir los homicidios, registrando en febrero la cifra más baja en los últimos ocho años. También resaltó el trabajo del Escuadrón Antiextorsión, la línea 800 Te cuido y el fortalecimiento de la Policía Estatal de Caminos.

“Aquí no caminamos con miedo, caminamos con propósito. Seguimos adelante con mayor unidad, con una estrategia sólida y con la voluntad de hacer equipo por la paz que merecemos”, afirmó Libia Denisse.

La mandataria estatal agregó que Guanajuato cuenta con uno de los mejores sistemas de salud del país, con millones de consultas, cirugías y estudios de laboratorio realizados para atender la población. También aseguró que durante en su mandato se ha mantenido las jornadas de vacunación de enfermedades como la influenza y el sarampión.

“Nuestras puertas siempre están abiertas para todas y todos por igual. Nuestro estado es primer lugar nacional en vacunación infantil, vacunación contra el sarampión y contra la influenza estacional. Se han aplicado cerca de 3 millones de dosis a niñas, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas “, declaró la funcionaria.

Sumado a esto, García Muñoz Ledo subrayó los apoyos otorgados a los adultos mayores a través de programas como “Grandes sonrisas” y “Ya veo bien”, con la entrega de prótesis dentales y cirugías de cataratas.

Finalmente, señaló que la paz y el desarrollo del estado se construyen con coordinación entre instituciones y con resultados para la ciudadanía guanajuatense.