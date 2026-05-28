Puebla y Michoacán unen estrategias para reforzar seguridad patrimonial

Policía Auxiliar de Puebla y Michoacán

La Policía Auxiliar de Puebla y su similar de Michoacán acordaron fortalecer la colaboración entre ambas corporaciones con el intercambio de estrategias operativas y experiencias enfocadas en mejorar los servicios de seguridad y vigilancia.

El encuentro se realizó como parte de la política de coordinación impulsada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y reunió al director general de la Policía Auxiliar poblana, Hipólito Osorio Serrano, con el titular de la corporación auxiliar de Michoacán, Aarón Refugio Ramírez Vargas.

Durante la reunión, los mandos analizaron distintos modelos de operación y mecanismos de actuación que permitan fortalecer las capacidades institucionales de ambas dependencias.

Osorio Serrano señaló que la coordinación entre corporaciones es clave para contar con cuerpos de seguridad más eficientes, preparados y con mayor capacidad de respuesta ante los retos actuales en materia de seguridad patrimonial.

También destacó que el intercambio de estrategias ayuda a generar confianza entre el sector empresarial y las instituciones públicas, además de contribuir al desarrollo económico de los estados.

El director de la Policía Auxiliar de Puebla subrayó la importancia de mantener procesos permanentes de capacitación y profesionalización para los elementos, así como aplicar controles de confianza y reforzar el trabajo coordinado con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Añadió que estas acciones forman parte de la política nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por su parte, Aarón Refugio Ramírez reconoció la disposición de la corporación poblana para compartir experiencias y fortalecer mecanismos de coordinación entre instituciones de seguridad.

El funcionario michoacano consideró que este tipo de encuentros permiten mejorar el desempeño operativo y consolidar estrategias conjuntas para la protección ciudadana y patrimonial.

Finalmente, el Gobierno de Puebla informó que la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana mantendrá este tipo de acercamientos con otras entidades para reforzar sus servicios de custodia, vigilancia y seguridad.