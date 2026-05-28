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Se evaluaron los indicadores y se trazaron rutas de acción para seguir posicionando a Los Mochis como un destino de primer nivel

Con estrategias de crecimiento Sectur impulsa turismo en la zona norte de Sinaloa

Por Fátima Chávez
Sectur Sinaloa

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, encabezó una reunión de trabajo con líderes del sector turístico y representantes de las cámaras empresariales de la zona norte del estado con el objetivo de diseñar y coordinar estrategias que impulsen el crecimiento económico y la competitividad de la región.

Se evaluaron los indicadores de la región y se trazaron rutas de acción para seguir posicionando a Los Mochis como un destino de primer nivel a nivel nacional e internacional.

La funcionaria estatal resaltó que el dinamismo turístico de la zona norte se refleja en los sólidos resultados obtenidos durante el periodo de enero a abril de 2026.

“En los primeros cuatro meses del año se tuvo una afluencia turística de más de 147 mil turistas en Los Mochis, generándose una derrama estimada superior a los 575 millones de pesos”, detalló.

Los Mochis, que cuenta actualmente con una oferta de 41 hoteles y 1,959 llaves, mantuvo una ocupación promedio del 55%.

El aeropuerto registró el tránsito de más de 226,600 pasajeros, de los cuales 224,000 corresponden a visitantes nacionales y 2,600 a viajeros internacionales.

Durante 2025, visitaron Los Mochis más de 466 mil turistas lo que generó para la región una derrama económica superior a 1,816 millones de pesos.

Sosa Osuna sostuvo también una reunión con la Asociación de Hoteles y Moteles del Norte de Sinaloa, dirigida por Rafael Sastré, coordinando esfuerzos de promoción con el propósito de seguir impulsando el turismo de la región.

También se llevó a cabo el programa Travel Lab, creado para la profesionalización del sector turístico mediante capacitación especializada con valor curricular.

Se impartieron las conferencias “Tendencias de viaje 2026: qué está buscando el viajero y qué está moviendo sus decisiones actualmente” y “Tendencias e impacto de la IA en la industria de viajes y cómo Expedia las está implementando”, a cargo de Mariana Pacheco Quintero y Felipe Romero Serrano, de Expedia Group; así como “Buen trato al turista: la clave para crear experiencias memorables”, impartida por Lino Edgardo Ríos Montoya, de Icatsin.

De acuerdo con Expedia, en el último mes Los Mochis ha tenido un incremento del 18% en cuartos noche y un 54% en reservaciones hoteleras dentro de la plataforma, registrándose un crecimiento del 31% en la tarifa promedio respecto al mismo periodo del año anterior, lo que es una muestra de las acciones de promoción turística y la rentabilidad del destino.

La secretaria Mireya Sosa Osuna reiteró el compromiso del Gobierno del Estado, para consolidar la infraestructura actual, diversificar el producto turístico de la zona norte y garantizar beneficios para las familias sinaloenses.

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