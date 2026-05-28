Sipinna e Injuve Tamaulipas buscan acercar más oportunidades para adolescentes desde los 12 años

El Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Tamaulipas y el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE)

El Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Tamaulipas y el Instituto de la Juventud Estatal (INJUVE) firmaron un convenio de colaboración para impulsar programas dirigidos a adolescentes y reforzar la coordinación institucional en el estado.

El acuerdo forma parte de las políticas impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya para fortalecer el bienestar y desarrollo de las juventudes tamaulipecas.

La firma del convenio estuvo encabezada por Ivette Salazar Márquez y Oscar Azael Rodríguez Perales, quienes señalaron que el objetivo es generar acciones conjuntas enfocadas en la protección de derechos, el desarrollo integral y la participación activa de las adolescencias.

Como testigos de honor participaron Jorge Luis Beas Gámez, en representación del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, así como Luis Gerardo Illoldi Reyes.

El convenio contempla mecanismos de coordinación permanente entre ambas instituciones, además de estrategias para promover espacios de participación informada y fortalecer el seguimiento institucional en temas relacionados con adolescentes.

Durante el acto, Jorge Luis Beas Gámez afirmó que el Gobierno estatal mantiene como prioridad la atención a niñas, niños y adolescentes mediante políticas públicas con enfoque social y humanista.

Señaló que una de las metas es generar mejores condiciones para que las juventudes tengan acceso a oportunidades en educación, salud y participación social.

También destacó que el trabajo conjunto entre dependencias permitirá construir entornos más seguros y prevenir riesgos que afecten a las adolescencias.

Por su parte, el director del INJUVE, Oscar Azael Rodríguez Perales, subrayó que las acciones deben comenzar desde edades tempranas y no esperar hasta la mayoría de edad para acercar oportunidades a las y los jóvenes.

“No podemos esperar a que cumplan 18 para hablarles de oportunidades. Desde los 12 años debemos trabajar con adolescentes para prevenir riesgos y abrirles camino en educación, empleo y participación”, expresó.

En tanto, Luis Gerardo Illoldi Reyes señaló que también se vigilará que los adolescentes de entre 15 y 17 años que se incorporen al ámbito laboral lo hagan bajo condiciones dignas y conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Con este convenio, SIPINNA Tamaulipas e INJUVE informaron que buscarán atender a más de 400 mil adolescentes en los 43 municipios del estado mediante programas y acciones coordinadas enfocadas en su bienestar y desarrollo.