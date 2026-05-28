Comparecen ante Fiscalía de Oaxaca alcalde de Villa de Mitla y mandos policiacos por ataque a docentes

Policías municipales de Villa de Mitla aparecen en videos portando sus armas y aparentemente lanzaron disparos para dispersar a los manifestantes (Redes sociales)

Tensión en Oaxaca — Horas después de la agresión a balazos de la que presuntamente fueron blanco integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, la Fiscalía General del Estado (FGEO) comunicó que abrió una carpeta de investigación por estos hechos donde presuntamente estarían involucrados civiles y policías municipales armados, suceso que dejó 15 docentes heridos y al menos tres vehículos quemados.

Este jueves ante la Fiscalía estatal comparecen al alcalde, Esaú López Quero, así como al Director de la Policía Municipal y a cuatro elementos màs presuntamente involucradops en este suceso.

En videos que circulan en redes sociales se observa a civiles y a individuos con uniformes de la policía municipal que presumiblemente realizaron disparos con armas de fuego en un aparente intento por dispersar la protesta, señala la Fiscalía estatal, al apuntar que derivado de este episodio y los videos abrió una investigación contra quienes resulten responsables, aunque por el momento no se habla de personas detenidas.

La institución resalta en un comunicado que las investigaciones se llevarán a cabo con rigor técnico y que las responsabilidades se fincarán contra cualquier persona, ya sea civil o servidor público, que haya puesto en riesgo la integridad y la vida de los manifestantes.

Entre los policías municipales señalados de participar en la agresión a los docentes figuran el Director de la Policía Municipal de San Pablo Villa de Mitla, Zenón Tobías y Ángel P., escolta del alcalde, Esaú López Quero.

Para dar certeza a las indagatorias, la Fiscalía estatal comunicó que la VicefiscalíaRegional de Valles Centrales desplegó un equipo con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, agentes del Ministerio Público y peritos especialistas para procesar el lugar de los hechos.

Dos oficiales del entorno del alcalde Esaú López Quero, en el centro de la investigación (Redes sociales)

ANTECEDENTE

El detonante de este suceso se registró la tarde del miércoles durante un bloqueo carretero de integrantes de la CNTE, lo que derivó en enfrentamiento con habitantes de San Pablo Villa de Mitla. Al sitio llegó el alcalde Esaú López Quero, para tratar de mediar y evitar afectaciones a automovilistas y vecinos, luego de que los docentes obligaron al chofer de un tráiler atravesar la unidad para impedir el paso.

El grupo magisterial rechazó las propuestas de las autoridades y mantuvieron el bloqueo, lo que derivó en reclamos de lugareños que intentaron liberar la vialidad, lo que causó un enfrentamiento.

Durante la confrontación se registraron detonaciones de arma de fuego, mismas que autoridades municipales atribuyeron a elementos de la CNTE, mientras que la Sección 22 responsabilizó al alcalde, a personas de su entorno y a policías municipales que en video aparecieron armados y sobre quienes hay una investigación.

El bloque carretero con un trailer fue el detonante del enfrentamiento (Redes sociales)

Como consecuencia de esta agresión, la mesa de diálogo que se llevaba a cabo en la sede de la Secretaría de Gobernación entre autoridades federales y de la Coordinadora fue suspendida y se retomó este jueves.

PIDE LICENCIA

Derivado de este episodio, el alcalde deSan Pablo Villa de Mitla, Esaú López, pidió licencia a su cargo de manera indefinida para que las autoridades esclarezcan el presunto desalojo a balazos de un bloqueo de integrantes de la CNTE.

“En cumplimiento a mis valores y principios, he tomado la decisión de pedir licencia de manera indefinida al cargo público de presidente municipal constitucional del municipio de San Pablo Villa de Mitla”, señaló.

En una de sus primeras declaraciones a las autoridades, el alcalde con licencia, dijo desconocer quienes eran las personas armadas, que no las conocía.

La Crónica de Hoy 2026