Rumbo al 8M, autoridades de Puebla expresan respaldo a mujeres

Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó que a través de programas como los Centros LIBRE Casas “Carmen Serdán”, la administración estatal ha logrado una disminución del 40 por ciento en los feminicidios. También reveló que en dichos recintos brindan atención cercana e integral a quienes son víctimas de violencia, por medio de albergues y personal calificado.

Asimismo, Armienta Mier declaró que durante el Día Internacional de la Mujer se dispondrá de ambulancias y servicios médicos a lo largo de los recorridos de las marchas, a fin de atender oportunamente cualquier situación que pudiera presentarse, ya que el objetivo es que las participantes ejerzan su derecho a expresarse en un ambiente de orden, respeto y paz.

Por ello, el mandatario estatal expresó el respaldo a quienes asistan a las distintas movilizaciones del 8 de marzo, a fin de conmemorar los la lucha en favor de los derechos de las mujeres.

