Reportan disminución en casos activos de gusano barrenador en Tamaulipas

El Gobierno de Tamaulipas informó que los casos activos de gusano barrenador en el estado comenzaron a mostrar una disminución, resultado de las acciones de vigilancia y control implementadas para evitar la propagación de esta plaga que afecta principalmente el ganado. Las autoridades señalaron que el monitoreo permanente y la coordinación con instancias sanitarias han sido claves para comenzar a observar una tendencia baja.

De acuerdo con información de la Secretaróa de Desarrollo Rural, Pesca y Agricultura del estado, durante la semana pasada se alcanzó el punto más alto de casos activos con un total de 22 registros. Sin embargo, en los repores más recientes la cifra descendió a 20, lo que representa el incio de una reducción en los contagios de esta plaga en territorio tamaulipeco.

El subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuahutémoc Amaya García, explicó que en los últimos días no se han reportado nuevos casos, situación que genera espectativas entre las autoridades sanitarias y los productores ganaderos. Según el funcionario, la vigilancia constante en los municipios afectados ha permitido detectar oportunamente los casos y evitar su expansión a otras regiones del estado.

Los casos más recientes fueron localizados en municipios como Aldama, Hidalgo, Ciudad Victoria, Ocampo y González. En estas zonas se han reforzado las acciones de prevención y control, entre ellas recorridos de inspección, campañas de concientización dirigidas a productores y la atención inmediata a animales que presenten síntomas relacionados con la plaga.

El gusano barrenador es una plaga causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevos en heridas abiertas de los animales. Al nacer, las larvas se alimentan del tejido vivo, lo que puede provocar infecciones graves e incluso la muerte del ganado si no se atiende a tiempo. Esta situación representa una amenaza para la actividad ganadera, ya que puede generar pérdidas económicas importantes para los productores.

Las autoridades estatales señalaron que uno de los factores que puede influir en la propagación del insecto es el comportamiento de los vientos, ya que estos pueden facilitar el desplazamiento de la mosca hacia nuevas zonas. Por ello, se mantienen en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), organismo encargado de supervisar la sanidad animal en el país.

Además del monitoreo permanente, el gobierno estatal mantiene personal trabajando directamente con los productores ganaderos para fortalecer la vigilancia sanitaria. Las autoridades buscan detectar cualquier caso de forma temprana para aplicar medidas de contención y evitar que la plaga continúe expandiéndose dentro del estado o hacia otras entidades.

En este contexto, Tamaulipas ha reforzado su compromiso con el control y eventual erradicación del gusano barrenador, mediante una estrategia que incluye la participación de autoridades sanitarias, dependencias estatales y productores del sector pecuario. La coordinación entre estos actores es considerada fundamental para proteger el hato ganadero y garantizar la seguridad sanitaria en la producción.

Las autoridades reiteraron que el monitoreo continuará durante las próximas semanas para confirmar que la tendencia a la baja se mantenga. Mientras tanto, se exhortó a los ganaderos a reportar cualquier sospecha de infección en sus animales para que pueda ser atendida de inmediato por los especialistas. Con estas acciones se busca mantener bajo control la plaga y proteger una de las actividades económicas más importantes de la región.