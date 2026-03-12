En Coahuila el Programa de Huevo y Leche ha logrado beneficiar a miles de familias

Programa de Huevo y Leche; Coahuila

Más de 100 mil familias fueron beneficiadas con el programa alimentario Huevo y Leche, iniciativa impulsada por el Gobierno del Estado de Coahuila. Este programa forma parte de las acciones para apoyar la alimentación de los hogares coahuilenses.

En la colonia Nogales II se le dio continuidad a este programa que contribuye al fortalecimiento de la economía familiar.

Este sistema de aistencia social forma parte del compromiso del gobernador Manolo Jiménez de mantenerse cercano a la gente escuchando las necesidades de la comunidad.

El coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, reiteró que a través de Mejora Coahuila se impulsan estos programas sociales que buscan mejorar la calidad de vida de las familias en cada municipio y colonia del estado.