Fiscalía de Morelos descarta relación en recientes casos de feminicidios

Feminicidios en Morelos CUERNAVACA, MORELOS, 06MARZO2026.- Estudiantes de enfermería de la Cruz Roja marcharon desde su escuela hasta avenida Plan de Ayala para bloquearla en protesta por el asesinato de las estudiantes universitarias Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez y la desaparición de la estudiante de nutrición Alondra Contreras. También exigen mayor seguridad y la destitución de la rectora Viridiana Aydeé León Hernandez. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM (Margarito Pérez Retana)

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, aseguró que las desapariciones y los feminicidios de Kimberly Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, no tienen relación alguna, más allá de que las dos eran estudiantes en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Kimberly Joselin fue reportada como desaparecida el 20 de febrero en el campus Chamilpa y su cuerpo fue localizado sin vida el 2 de marzo en un predio cercano.

Dos días después, la Fiscalía General del Estado de Morelos, informó que, una vez concluidos los procedimientos periciales y legales correspondientes, su cuerpo fue entregado a su familia.

Mientras que, en el caso de Karol, está desapareció el 2 de marzo al salir de su escuela en Mazatepec y el 5 de marzo fue localizada sin vida en el municipio vecino de Coatetelco.

En cuanto al arma que fue utilizada para privar de la vida a Kimberly y a Karol, el fiscal explicó que no podía brindar la información debido al debido proceso que hay que seguir, al igual que por respeto a las víctimas y sus familias.

Lo único que reveló fue que peritos siguen trabajando para poder determinar con precisión la causa de muerte y si es que hubo o no participación de un arma de fuego.

“No puedo revelar eso, pero sí puedo comentar que es importante en el caso de Kimberly la vinculación a proceso por desaparición de personas en contra de Jared Alejandro.

En los próximos días habrá una audiencia de vinculación a proceso por el delito de feminicidio; se trabajó paralelamente y es un paso muy bueno y firme de la fiscalía para que haya justicia para Kimberly”, expresó.

En el caso de Karol, Fernando Blumenkron Escobar, indicó que entre las líneas de investigación existentes, se encuentra una amenaza que fue difundida en redes sociales contra la joven. Y no descartó que el caso puede estar relacionado con el crimen organizado.

“En el caso de Kimberly estamos avanzando en el proceso judicial, y en el caso de Karol continuamos con la investigación por feminicidio, que es el eje central”, concluyó.