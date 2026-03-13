Recibe Congreso de Tamaulipas Cuarto Informe del gobernador Américo Villarreal

El Congreso del Estado de Tamaulipas recibió el Cuarto Informe de Gobierno del gobernador Américo Villarreal Anaya, documento en el que se presentan los avances, acciones y resultados de la administración estatal durante el último año de gestión.

La entrega del informe se realizó ante el pleno del Congreso del Estado de Tamaulipas, en cumplimiento con lo establecido por la Constitución local, que señala la obligación del titular del Poder Ejecutivo de informar al Poder Legislativo sobre el estado de guarda la administración públicfa estatal.

En representación del mandatario estatal acudio al secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas Gonzáles, quien entregó formalmente el documento a las y los legisladores durante una sesión solemne celebrada en el recinto legislativo.

Durante la sesión estuvieron presentes representantes de los distintos poderes del estado. Entre ellos se encontraban integrantes del Poder Judicial, encabezados por la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, así como autoridades del Poder Legislativo.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Humberto Prieto Herrera, destacó que la entrega del informe representa uno de los momentos más importantes dentro de la vida institucional del estado, ya que permite evaluar el trabajo realizado por la administración pública y conocer los resultados obtenidos en beneficio de la población.

Las autoridades legislativas indicaron que el informe será revisado y analizado por las diputadas y diputados durante las próximas semanas. Como parte de este proceso, las diferentes comisiones del Congreso podrán revisar la información contenida en el documento y solicitar aclaraciones o ampliaciones a las dependencias correspondientes.

El documento también servirá como base para las comparecencias de funcionarios estatales ante el Congreso, en las cuales los titulares de las secretarías y organismos del gobierno deberán responder a preguntas de las y los legisladores sobre los resultados y programas de sus respectivas áreas.

De acuerdo con la información difundida por el gobierno estatal, el informe contiene datos sobre diversas acciones realizadas durante el último año, incluyendo proyectos de infraestructura, programas sociales, inversiones en materia de seguridad y estrategias de desarrollo económico.

Además de la entrega formal del informe al Congreso, el gobernador Américo Villarreal Anaya realizará una presentación pública dirigida a la ciudadanía, en la que ofrecerá un mensaje sobre los avances de su administración y los proyectos que continúan en marcha para el desarrollo del estado.

Este evento se llevará a cabo el 23 de marzo en el Polyforum de Ciudad Victoria, donde el mandatario estatal expondrá los principales logros y retos de su gobierno ante representantes de distintos sectores sociales, autoridades y ciudadanos.