Estudiantes de primaria en Tamaulipas recibirán la Beca Rita Cetina a partir del ciclo escolar 2026-2027

Estudiantes de primaria recibirán la Beca Rita Cetina a partir del ciclo escolar 2026-2027

El Gobierno de Tamaulipas informó que, a partir del ciclo escolar 2026-2027, la totalidad de estudiantes de primaria en escuelas públicas recibirán el apoyo de la Beca Rita Cetina, un programa que busca apoyar la economía de las familias y fortalecer la permanencia escolar de niñas y niños en educación básica.

De acuerdo con autoridades educativas, el programa forma parte de las estrategias impulsadas por el gobierno federal para garantizar el acceso a la educación y reducir la deserción escolar. La beca está dirigida a estudiantes de educación básica inscritos en planteles públicos y busca apoyar a los hogares con recursos destinados a la compra de útiles escolares y uniformes.

Actualmente, el programa se encuentra en proceso de ampliación. Durante 2026 se inició el registro de estudiantes de primaria para integrarlos al padrón de beneficiarios, con el objetivo de que en el ciclo escolar 2026-2027 todos los alumnos de este nivel educativo puedan recibir el apoyo económico.

El apoyo económico para estudiantes de primaria consiste en un monto anual de 2 mil 500 pesos por alumno, el cual está destinado principalmente a cubrir gastos escolares como útiles, uniformes y otros materiales necesarios para el desarrollo de las actividades educativas.

Autoridades educativas destacaron que este programa busca apoyar directamente a las familias mexicanas, especialmente a aquellas que enfrentan dificultades económicas al inicio del ciclo escolar, cuando se incrementan los gastos relacionados con la educación de los hijos.

La beca lleva el nombre de Rita Cetina Gutiérrez, una maestra y escritora mexicana del siglo XIX reconocida por impulsar la educación de las mujeres y promover el acceso al conocimiento en una época en la que las oportunidades educativas eran limitadas. El programa retoma su legado para promover la igualdad de oportunidades en el sistema educativo mexicano.

Además del apoyo para primaria, la beca ya se otorga a estudiantes de secundaria mediante depósitos bimestrales que se entregan a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, mecanismo que permite que los recursos lleguen directamente a las familias beneficiarias.

En el caso de los alumnos de primaria, el proceso de registro para nuevos beneficiarios comenzó en marzo de 2026 y estará disponible por tiempo limitado en la plataforma oficial del programa. Las madres, padres o tutores deben realizar el trámite en línea proporcionando información básica del estudiante y del tutor, además de contar con documentos como la CURP y comprobantes de identidad.

El objetivo del registro es integrar a las familias al padrón de beneficiarios para que puedan recibir el apoyo económico una vez que el programa alcance su cobertura total en el siguiente ciclo escolar.

Las autoridades educativas señalaron que la implementación gradual del programa permitirá garantizar que los recursos lleguen de forma organizada y transparente a todos los estudiantes inscritos en escuelas públicas del país.

Con esta medida, se busca fortalecer la política de bienestar enfocada en la educación, al considerar que el acceso a apoyos económicos puede contribuir a que más niñas y niños continúen sus estudios y cuenten con los materiales necesarios para su aprendizaje.

De esta manera, a partir del ciclo escolar 2026-2027 se prevé que todos los alumnos de primaria inscritos en escuelas públicas del país formen parte de la Beca Rita Cetina, consolidando el programa como uno de los principales apoyos educativos dirigidos a la educación básica en México