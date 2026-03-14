Gobierno de Puebla impulsa participación de productoras con “Jornada Violeta”

El gobierno del estado de Puebla realizó la Jornada Violeta, una iniciativa que busca fortalecer la participación de mujeres productoras, artesanas y emprendedoras, además de visibilizar el trabajo que realizan en distintas comunidades de la entidad.

La actividad se llevó a cabo en el zócalo de la ciudad, donde se instaló la llamada “Mercadita Violeta”, un espacio en el que las participantes pudieron ofrecer al público diversos productos elaborados por ellas mismas, como artesanías, alimentos tradicionales y otros artículos que reflejan la identidad cultural del estado.

Durante el evento, la titular de la Secretaría de las Mujeres del estado, Yadira Lira Navarro, destacó que este tipo de iniciativas permiten dar visibilidad al trabajo de las poblanas que día a día contribuyen al desarrollo económico y social de sus comunidades. Según explicó, muchas de las participantes son artesanas, cocineras tradicionales y productoras que mantienen vivas las tradiciones locales a través de sus productos.

La funcionaria señaló que el gobierno estatal busca impulsar políticas públicas con enfoque social que favorezcan el bienestar y la autonomía económica de las mujeres. En este sentido, destacó que generar espacios para que las productoras puedan vender y promocionar sus productos también representa una oportunidad para fortalecer sus proyectos y mejorar los ingresos de sus familias.

La Mercadita Violeta reunió a mujeres de distintas regiones de Puebla, quienes presentaron piezas artesanales, alimentos tradicionales y propuestas creativas que reflejan la diversidad cultural del estado. A través de estos productos, las participantes compartieron también parte de la historia y el conocimiento que hay detrás de cada elaboración.

Para muchas de las emprendedoras, este tipo de eventos representan una oportunidad importante para dar a conocer su trabajo y establecer contacto con nuevos clientes. Algunas de ellas señalaron que no solo se trata de vender productos, sino también de compartir su experiencia y el esfuerzo que implica cada pieza que elaboran.

La expositora Josefina López comentó que contar con espacios como la Jornada Violeta es fundamental para las mujeres productoras, ya que les permite mostrar lo que hacen y fortalecer sus proyectos. Además, señaló que estos encuentros ayudan a que más personas conozcan las tradiciones y el talento que existe en las comunidades poblanas.

Las actividades de la Jornada Violeta se realizaron durante los días 13, 14 y 15 de marzo, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, con acceso libre para el público que visitó el centro histórico de la ciudad.

Autoridades estatales señalaron que este evento forma parte de las acciones que el gobierno impulsa para promover la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del trabajo de las mujeres. También se busca fomentar la participación femenina en la economía y fortalecer redes de apoyo entre emprendedoras.