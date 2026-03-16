Aumentan en San Luís Potosí los casos de gusano barrenador

Gusano Barrenador CINTALAPA, CHIAPAS, 12JULIO2025.- La mayor angustia de los pequeños productores ganaderos gira en torno a la salud de los becerros recién nacidos. La mosca del gusano barrenador suele depositar sus huevos en el corte umbilical, una herida fresca y abierta que ofrece una vía directa hacia el interior del cuerpo del animal. Una infestación en esta zona puede ser letal, ya que las larvas avanzan rápidamente hacia los órganos internos, provocando infecciones graves e incluso la muerte en pocos días. Por ello, los ganaderos deben mantener una vigilancia constante sobre los nacimientos, aplicar desinfectantes y repelentes de forma inmediata, y revisar a los animales varias veces al día, aun sin contar con personal ni recursos suficientes. Esta tarea exhaustiva se ha convertido en una rutina crítica para evitar pérdidas irreversibles en el hato. FOTO: ISABEL MATEOS HINOJOSA /CUARTOSCURO.COM (Isabel Mateos Hinojosa)

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), ha reportado, en el ejido de Santa Rosa, el aumento de casos de animales infectados con el gusano barrenador del ganado (GBG); en un solo día los casos llegaron a 59.

Si bien el parásito se ha comenzado a detectarse en dicha zona, el mayor número de contagios y el foco principal del problema santuario continúa concentrándose en la región Huasteca.

El parásito del GBG no afecta exclusivamente al ganado bovino, ya que también se han sido identificadas infecciones en otras especies de sangre caliente. Esto confirma que el gusano barrenador puede afectar a distintos animales siempre y cuando existan heridas abiertas para que sea posible el depósito de las larvas del gusano barrenador.

Por ello, las autoridades sanitarias han advirtieron que cualquier animal de sangre caliente puede ser susceptible a esta infestación, incluyendo mascotas que presenten lesiones que no han sido tratadas o heridas que tienen poco tiempo y no han podido cicatrizar.

De igual manera, le han pedido tanto a los productores ganaderos como a la población en generala que todos los días revisen a sus animales y que en caso de que detecten cualquier signo sospechoso como la presencia de larvas o infecciones inusuales en heridas, o en el ombligo de animales recién nacidos, los casos deben de ser reportado a la inmediatez.

Asimismo, las brigadas sanitarias mantienen activos operativos de vigilancia, control y orientación a productores, para poder contener la expansión del gusano barrenador y proteger la actividad ganadera.