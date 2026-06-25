Secretaría de las Mujeres en Puebla impulsa desarrollo sostenible en comunidades indígenas

Con el propósito de fortalecer el bienestar de los pueblos originarios y acercar programas y servicios a todas las regiones de la entidad, el Gobierno del Estado de Puebla realizó una edición más de la Jornada Integral para Mujeres Indígenas, un espacio de atención y vinculación institucional reúne iniciativas orientadas al desarrollo de las habitantes.

Durante este evento, la secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, acompañó las labores que acercaron información, orientación y servicios a las asistentes. Además destacó la importancia de reconocer la diversidad y fortalecer la autonomía de las poblanas a través de políticas públicas con perspectiva intercultural. Asimismo, impartió el taller “Karate-Do Libres en Movimiento”, una estrategia que fomenta el autocuidado mediante el deporte, contribuyendo al desarrollo personal y a la prevención de las violencias.

Esta jornada se llevó a cabo en coordinación con el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, encabezado por la directora general, Apolinaria Martínez Arroyo, apegándose a la estrategia de la presidenta que busca fortalecer la atención a las mujeres de comunidades con riqueza cultural.

También se brindaron consultas médicas, orientación sobre salud sexual y reproductiva, asesoría jurídica y psicológica, corte de cabello, información sobre programas gubernamentales y diversos servicios gratuitos que acercaron las dependencias estatales.

“Es una buena oportunidad para recibir atención y resolver dudas en nuestra comunidad”. afrirmo Leticia García, beneficiaria de esta iniciativa.