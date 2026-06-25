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La secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, destacó la importancia de reconocer la diversidad y fortalecer la autonomía de las mujeres poblanas

Secretaría de las Mujeres en Puebla impulsa desarrollo sostenible en comunidades indígenas

Por Fátima Chávez

Con el propósito de fortalecer el bienestar de los pueblos originarios y acercar programas y servicios a todas las regiones de la entidad, el Gobierno del Estado de Puebla realizó una edición más de la Jornada Integral para Mujeres Indígenas, un espacio de atención y vinculación institucional reúne iniciativas orientadas al desarrollo de las habitantes.

Durante este evento, la secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, acompañó las labores que acercaron información, orientación y servicios a las asistentes. Además destacó la importancia de reconocer la diversidad y fortalecer la autonomía de las poblanas a través de políticas públicas con perspectiva intercultural. Asimismo, impartió el taller “Karate-Do Libres en Movimiento”, una estrategia que fomenta el autocuidado mediante el deporte, contribuyendo al desarrollo personal y a la prevención de las violencias.

Esta jornada se llevó a cabo en coordinación con el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, encabezado por la directora general, Apolinaria Martínez Arroyo, apegándose a la estrategia de la presidenta que busca fortalecer la atención a las mujeres de comunidades con riqueza cultural.

También se brindaron consultas médicas, orientación sobre salud sexual y reproductiva, asesoría jurídica y psicológica, corte de cabello, información sobre programas gubernamentales y diversos servicios gratuitos que acercaron las dependencias estatales.

“Es una buena oportunidad para recibir atención y resolver dudas en nuestra comunidad”. afrirmo Leticia García, beneficiaria de esta iniciativa.

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