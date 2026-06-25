Rinde protesta Brenda García Félix como nueva secretaria de las Mujeres en Sinaloa

Brenda García Félix, nueva Secretaria de las Mujeres en Sinaloa

Este jueves rindió protesta como nueva secretaria de las Mujeres, Brenda García Félix, designada por la gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde con la encomienda de que se continúe trabajando en favor de este sector de la población para brindar los mejores resultados.

Después de tomar protesta de ley, entregó su nombramiento a quien hasta ayer se desempeñaba como directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa (ICATSIN), donde desarrolló un buen papel.

En su nuevo encargo, la ahora secretaria de las Mujeres adelantó que el objetivo será continuar con los trabajos de la dependencia y seguir fortaleciendo los programas que ya se están implementando, con el objetivo de fortalecer la igualdad sustantiva y la prevención de todo tipo de violencia contra las mujeres.

“Vamos a seguir fortaleciendo los 20 Centros Libre, que ya hay en todo el estado, y también vamos a seguir fortaleciendo el Programa de Tejedoras de la Patria, en el cual Sinaloa es el cuarto estado en este programa”, adelantó.

En cuanto a la coordinación con el Gobierno de la República, añadió que se continuará trabajando en los programas federales de primeras infancias y en todas las demás acciones donde participa la Secretaría de las Mujeres de manera conjunta.

“La gobernadora me encargó mucho la Secretaría, que se continuara con los trabajos, y sobre todo, presentar resultados en beneficio de las mujeres de Sinaloa”, concluyó.