Tamaulipas reporta baja en delitos de alto impacto: mayo cierra con cero secuestros

Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en Tamaulipas

Tamaulipas cerró mayo de 2026 con resultados favorables en materia de seguridad al ubicarse entre las entidades con menor incidencia delictiva del país y registrar niveles por debajo del promedio nacional en todos los delitos de alto impacto evaluados.

De acuerdo con el Informe de Delitos de Alto Impacto presentado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Consejo Nacional de Población (Conapo), la entidad se colocó en el lugar 11 entre los estados con menor incidencia delictiva.

Durante mayo se contabilizaron 91.17 delitos por cada 100 mil habitantes, cifra inferior a la media nacional, que se ubicó en 129.79.

Presuntos delitos por cada 100 mil habitantes

Homicidio doloso

Uno de los indicadores que destacó fue el homicidio doloso. En mayo se iniciaron 16 carpetas de investigación por este delito, lo que representó una tasa de 0.42 casos por cada 100 mil habitantes. Con estos números, Tamaulipas ocupó el lugar 11 nacional con menor incidencia.

La tendencia de homicidios se mantuvo estable respecto a abril, cuando también se registraron 16 carpetas. Además, los niveles actuales permanecen muy por debajo de los observados en años anteriores. El pico más alto de la serie se presentó en junio de 2023 con 47 casos, mientras que en junio de 2024 se contabilizaron 41.

Homicidio doloso

Secuestros

Otro de los datos relevantes del informe es que durante mayo no se registró ningún secuestro en Tamaulipas.

La entidad compartió esta condición con otras 20 entidades del país y mantuvo una tasa de 0.00 casos por cada 100 mil habitantes, mejor que el promedio nacional de 0.02.

La serie histórica muestra que este delito ha mantenido niveles bajos e irregulares. Los registros más altos ocurrieron en enero y mayo de 2023, así como en agosto de 2024, cuando se reportaron cuatro casos en cada uno de esos meses. Desde entonces la tendencia ha sido descendente.

Secuestro

Extorsión

En contraste con otros indicadores, la extorsión fue el único delito de alto impacto que mostró un incremento durante mayo.

El estado registró ocho carpetas de investigación, con una tasa de 0.21 casos por cada 100 mil habitantes, cifra que continúa por debajo de la media nacional de 0.72.

Sin embargo, el aumento fue evidente al compararse con abril, mes en el que únicamente se reportaron tres casos. A pesar de ello, Tamaulipas se ubicó en el lugar 12 nacional con menor incidencia de este delito.

Extorsión

Robo de vehículo

En materia de robo de vehículo, Tamaulipas ocupó el noveno lugar nacional con menor incidencia.

Durante mayo se abrieron 125 carpetas de investigación, equivalente a una tasa de 3.31 casos por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio nacional de 6.06.

El reporte señala que hubo cuatro casos menos que en abril, cuando se registraron 129 carpetas. Asimismo, los niveles actuales son considerablemente inferiores a los observados en años anteriores, particularmente en mayo de 2023, cuando se alcanzó el máximo de la serie con 292 casos.

Robo de vehículo

Robos a viviendas y comercios

El robo a casa habitación también mostró una reducción durante mayo.

Las autoridades reportaron 70 carpetas de investigación y una tasa de 1.85 casos por cada 100 mil habitantes, ligeramente menor al promedio nacional de 1.92.

La cifra representa 12 casos menos que en abril, cuando se contabilizaron 82 denuncias. Además, se encuentra muy por debajo de los niveles registrados en mayo de 2023, cuando se alcanzaron 140 casos.

Robo a casa habitación

En cuanto al robo a negocio, Tamaulipas registró 128 carpetas de investigación, con una tasa de 3.39 por cada 100 mil habitantes, también inferior a la media nacional de 3.94.

Durante mayo se reportaron 19 casos menos que en abril, cuando se registraron 147 denuncias. Se trata de una de las disminuciones mensuales más significativas dentro del informe. El punto más alto de este delito ocurrió en enero de 2024 con 188 casos.

Robo a negocio

Robo a transeúntes

El robo a transeúnte continúa siendo uno de los delitos con menor incidencia en el estado.

En mayo únicamente se iniciaron cuatro carpetas de investigación, lo que colocó a Tamaulipas en el séptimo lugar nacional con menor incidencia.

La tasa fue de apenas 0.11 casos por cada 100 mil habitantes, muy distante de la media nacional de 2.98.

El comportamiento permaneció sin cambios respecto a abril, cuando también se contabilizaron cuatro casos. Los niveles actuales son considerablemente menores a los registrados durante julio y septiembre de 2024, meses en los que se alcanzaron 18 denuncias.

Robo a transeúnte

Violencia familiar

Aunque mostró una reducción, la violencia familiar continúa siendo el delito de alto impacto con mayor número de carpetas de investigación en Tamaulipas.

Durante mayo se registraron 656 casos, con una tasa de 17.37 por cada 100 mil habitantes, cifra inferior al promedio nacional de 18.95.

El reporte indica que fueron 11 casos menos que en abril, cuando se contabilizaron 667 carpetas, y también una disminución respecto a marzo, mes que cerró con 730 denuncias.

A pesar de seguir concentrando el mayor volumen de casos, los niveles actuales permanecen por debajo de los observados en mayo de 2023, cuando se registraron 894 carpetas de investigación.

Violencia familiar

Cinco delitos bajan y dos se mantienen estables

De manera general, el informe correspondiente a mayo de 2026 presenta un panorama favorable para Tamaulipas.

La entidad se ubicó por debajo de la media nacional en todos los delitos analizados, destacó por registrar cero secuestros y se mantuvo entre los estados con menor incidencia en homicidio doloso, robo de vehículo y robo a transeúnte.

De los siete delitos de alto impacto evaluados, cinco mostraron una tendencia a la baja, dos permanecieron estables y únicamente la extorsión registró un incremento respecto al mes anterior, reflejando una reducción o contención de la incidencia delictiva durante mayo en la entidad.