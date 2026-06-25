Transportistas de Michoacán y Guerrero exigen a Fertinal-Pemex liquidar adeudo millonario por sus servicios

Transportistas de Michoacán y Guerrero

Este jueves, representantes de los hombres-camión y pequeños transportistas de Michoacán y Guerrero denunciaron incumplimiento en el pago de servicios relacionados con la producción y distribución de fertilizantes en las plantas de Fertinal ubicadas en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Coatzacoalcos, Veracruz.

Durante una conferencia de prensa, hicieron un llamado a la Presidenta para revisar las operaciones logísticas relacionadas con el programa Fertilizantes para el Bienestar. Además señalaron que decenas de hombres-camión y pequeñas empresas transportistas han resultado afectados por prácticas contrarias a los principios de transparencia, competencia justa y rendición de cuentas.

Destacaron que han visto reducida su participación en Michoacán, mientras que crecen esquemas de intermediación que, según la información proporcionada, involucran a participantes que no cuentan con parque vehicular propio ni infraestructura suficiente.

“Es inadmisible la manera en que se han venido asignando los contratos y los volúmenes de operación. Mientras al Hombre-Camión se le exige acreditar capacidad técnica, financiera y operativa, observamos cómo otros obtienen beneficios sin demostrar las mismas condiciones. Eso no solamente vulnera el principio de competencia, sino que destruye la confianza en las instituciones” indicó Luis Alfonso Ochoa Sánchez, representante de los Hombre Camión y pequeños transportistas de Lazaro Cadenas, Michoacán..

“Lo anterior resulta aún más preocupante si se considera que los hombres-camión hemos realizado ajustes operativos e inversiones millonarias para cumplir plenamente con las exigencias de Petróleos Mexicanos” destaco.

Otro de los temas expuesto fue la presencia de adeudos por millones de pesos derivados de servicios ya prestados. Los afectados señalaron que dichos adeudos impactan directamente al sector más vulnerable de la cadena logística, poniendo en riesgo la continuidad de sus operaciones, el cumplimiento de sus obligaciones financieras y el sustento de cientos de familias.

Por lo anterior, los transportistas exigieron la intervención de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para supervisar las operaciones logísticas y de transporte vinculadas al programa Fertilizantes para el Bienestar.

También exigieron la revisión de los procedimientos de contratación y asignación de servicios de transporte relacionados con las operaciones de la filial de PEMEX, que la Presidenta de México instruya una revisión integral, a través de del órgano interno de control de Petróleos Mexicanos, de los contratos de transporte celebrados durante la presente administración, que la Auditoría Superior de la Federación revise los procesos de asignación, contratación y ejecución de los servicios de transporte relacionados con esta filial, así como la instalación de una mesa de trabajo con PEMEX, el Órgano Interno de Control y representantes del sector para analizar las problemáticas existentes, revisar los adeudos y construir mecanismos de contratación más transparentes.

Finalizaron señalando que no buscan una confrontación, simplemente esperan que su probletica sea atendida como corresponde, pero de no obtener una respuesta favorable, destacaron que impulsarán una jornada nacional de movilizaciones que incluirá la toma de casetas, manifestaciones en autopistas, el cierre de los accesos a las plantas de fertilizantes de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Coatzacoalcos, Veracruz, así como protestas en las oficinas corporativas en la Ciudad de México.